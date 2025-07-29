這段太敢講！喜劇演員談「花蓮王家」 引爆全場

喜劇演員黃逸豪時常在社群平台分享表演片段。（翻攝臉書）

〔記者胡御柔／台北報導〕知名喜劇演員黃逸豪時常在社群平台分享幽默內容。近日，身為花蓮人的他，將一段過去關於立委傅崐萁的脫口秀表演片段重新上傳，再度引發熱烈關注，短時間內吸引超過四千人按讚。

在該段脫口秀影片中，黃逸豪笑說：「花蓮，王家派人給我送請帖來。」一旁的喜劇搭檔驚訝表示：「花蓮王他們家請你們！」黃逸豪立刻補充：「花蓮、王家，並不是花蓮王家喔。」語畢，全場哄堂大笑。他隨後更搞笑補上一句：「這個人姓王，名富，字坤齊，號八旦居士。」

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本報透過社群媒體聯繫到黃逸豪本人（IG：@fanterry），對方表示願意提供該段影片授權，同時澄清：「這段影片是2024年6月錄製，與近期的大罷免運動無關，我只是單純討厭傅崐萁。」

學童的聯絡簿、國語作業簿與作文簿，封面皆印有立委傅崐萁的照片。（翻攝臉書）

此外，從他的臉書可見，他於27日發文表示：「那天有個朋友問我為什麼這麼討厭傅（崐萁），這張照片就是原因。」貼文中附上三本國小學童的聯絡簿、國語作業簿與作文簿，封面皆印有傅崐萁的照片，令人啼笑皆非。

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