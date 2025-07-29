見面會辦在萬呎高空！男星搭機突收神秘禮物 「像偶像劇」被追求爽翻

〔記者張釔泠／台北報導〕由大灣區航空舉辦、並由官方票務合作夥伴 Trip.com 推動的「黃偉晉『最高』！亞洲首個空中藝人見面會」日前啟航，黃偉晉與來自各地的幸運粉絲齊聚萬呎高空，在飛行旅程中與偶像近距離互動，共度感動時光。

黃偉晉在高空舉辦見面會。（源活娛樂提供）

此次活動於早上展開，偉晉從VIP通道現身，並於登機閘口前向全機乘客熱情打招呼，瞬間點燃現場氣氛，見面會正式展開後，偉晉也以幽默風趣的主持風格揭開序幕：「這是我人生第一次、也是亞洲第一場空中見面會，真的很榮幸能和大家一起經歷這一刻。」

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活動首先以限時問答熱鬧開場，他更親自與空服人員一同走進座位區發送特製點心包，現場驚喜不斷。隨後的「忠粉挑戰」考驗粉絲對偉晉的了解；接續的有獎問答再掀高潮。最後偉晉戴上生日帽、手拿蛋糕公仔，與粉絲一起祝福大灣區航空3週年生日快樂，為活動畫下圓滿句點。

黃偉晉在高空舉辦見面會。（源活娛樂提供）

偉晉分享在高空中舉辦見面會的感受，「在飛機上要顧慮到很多航空安全與規範，不能像在地面一樣自由，很多事情是在當下才體會到限制的存在。很感謝每一位來參加的粉絲！沒想到竟然能在空中和大家見面！我一開始其實超緊張，還很怕遇到亂流，幸好整趟飛行非常順暢，活動也毫無中斷。」也提到在萬呎高空的機艙內，互動氛圍特別奇妙。

如果未來有機會擁有一條專屬主題航線，他想飛去哪裡？偉晉笑說：「我想飛去一個人不多的海島，有陽光、有海，可以和幾個三五好友一起放鬆。機艙裡要有很多很chill的元素，像調酒、零食、還有好吃的飛機餐，整體就像在度假一樣，超放鬆！」

黃偉晉在高空舉辦見面會。（源活娛樂提供）

他更爆料一段自己印象最深刻的飛行回憶：「有一次搭飛機時，空姐突然拿了一個禮物給我，說是某位乘客送的。當下突然有種被追求的感覺，超像偶像劇！」後來才知道是一位爸爸為了感謝他幫忙簽名，要送給他女兒當紀念，特地從機上購物買了一瓶香水送給他。「那個瞬間真的讓我印象深刻，覺得很被珍惜，也很開心。」

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