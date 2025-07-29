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娛樂 音樂

五月天MAYDAYLAND成熱門打卡點 阿信《憨人》手稿曝光

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天近期巡演中，也在台北等城市打造「MAYDAYLAND」，帶動城市觀光。

冠佑（左）和瑪莎去「視察」五月天表情球。（相信音樂提供）冠佑（左）和瑪莎去「視察」五月天表情球。（相信音樂提供）

之前五月天在大巨蛋開場，不少粉絲「集郵」在台北幾個重要地方的五月天大型公仔，最近五月天在北京鳥巢舉辦13場「回到那一天」演唱會，配合5525和5525+1的成雙概念， 在北京的MAYDAYLAND雙場館也加倍盛大開幕。

五月天的MAYDAYLAND，室內部份在北京年輕人愛逛的潮流地THE BOX舉辦限定展，包含了戶外盛夏派對的喵星人和五月天公仔，另外場內則有搖滾萬歲-請進5525唱片行、留影拍貼機、VR體驗，讓歌迷身歷其境宛如五月天就在你眼前近距離開唱。

五月天表情球吸引粉絲拍照。（相信音樂提供）五月天表情球吸引粉絲拍照。（相信音樂提供）

另外MAYDAY音樂誕生起點-怪獸的小房間大雞腿錄音室6大展區，吸收粉絲一探「大雞腿」回憶，也新增阿信創作《憨人》歌詞手稿，不少粉絲大讚阿信字跡好看。

從開幕之今，THE BOX展區創下單日吸引破萬人次參觀，再顯五月天帶動城市觀光的驚人魅力！

阿信《憨人》手稿。（讀者提供）阿信《憨人》手稿。（讀者提供）

而在北京朝陽公園湖面的5顆五月天表情球，以及五月天Q版公仔分邊出現在居庸關、鐘鼓樓、亮馬河畔、首鋼園、751動力廣場，成了歌迷間拍照踩點熱點。

日前五月天冠佑、瑪莎也抽空前往「視察」五月天表情球，還巧遇前來拍照的歌迷在朝陽公園潮畔大合唱，冠佑隱身在歌迷群聆聽，感受歌迷的支持心意。

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