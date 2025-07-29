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娛樂 電視

蔡尚樺2年沒入圍金鐘！曝爸媽深夜抄佛經：把功德迴向給我

〔記者林欣穎／台北報導〕蔡尚樺與羽球金牌國手王齊麟私下擁有好交情，蔡尚樺還拜師王齊麟、會一起打羽球。今（29）日兩人一同出席台灣知識庫公益活動《會考制霸推手》學習扶助教材公益捐贈計畫，蔡尚樺大讚上月剛成婚的王齊麟成為人夫後變得更穩重，不過蔡尚樺對婚姻沒有太心動，被問及有沒有人陪時，王齊麟則幽默替她接話要她多打球：「羽球是妳最好的夥伴。」

王齊麟（左）、蔡尚樺出席會考教材捐助偏鄉活動，力挺公益。（記者胡舜翔攝）王齊麟（左）、蔡尚樺出席會考教材捐助偏鄉活動，力挺公益。（記者胡舜翔攝）

蔡尚樺從小就是學霸，加上父母都是醫療人員，對她的課業有著高要求，她今也在記者會分享以前剛升國一讀資優班，為了追趕班上同學的名次，曾唸書唸到凌晨4點，而一旁的爸媽就在旁抄佛經陪她，蔡尚樺也笑說父母應該是想把功德迴向給她。

如今蔡尚樺在演藝工作上表現亮眼，近期主持最新節目《最強的身體》，而她與曾國城的《全民星攻略》也搭檔6年，形容與曾國城之間就像家人；由於益智節目併入綜藝節目，蔡尚樺也提到今年有報名綜藝節目、主持人獎，隨即表示自己已經兩年沒入圍，這次既期待又緊張，隨即幽默表示：「還是請我爸媽抄佛經，看能不能入圍」。

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