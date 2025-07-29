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三上悠亞穿過的婚紗被嫌棄！現役H級女優氣炸：沒把我們當人

三上悠亞職業遭歧視，現役女優月島櫻在社群氣炸喊，「AV女優也值得被當作人來尊重」。（翻攝自X、IG）三上悠亞職業遭歧視，現役女優月島櫻在社群氣炸喊，「AV女優也值得被當作人來尊重」。（翻攝自X、IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來日本有一名人妻在簽約租售婚紗之後，才發現自己租的那件婚紗竟被三上悠亞穿過，她大崩潰發文痛斥該婚紗公司，「早知道會租給AV女優，我就不會簽約」，一番言論引來網友砲轟，紛紛認為她歧視AV女優。對此，日本現役女優月島櫻也在社群發聲，氣炸喊「根本沒把AV女優當作人來尊重」。

日本一名人妻發現自己租的婚紗被三上悠亞穿過，讓她崩潰痛斥「早知道會租給AV女優，我就不會簽約」。（翻攝自X）日本一名人妻發現自己租的婚紗被三上悠亞穿過，讓她崩潰痛斥「早知道會租給AV女優，我就不會簽約」。（翻攝自X）

近來日本一名人妻發現，婚紗竟被「AV女優三上悠亞穿過了」，頓時覺得純白婚紗遭到玷汙，此番言論一出立刻遭到炎上。事發不久，同為AV女優的月島櫻發文表示，當她在網路上看到人妻的抱怨文後感到非常生氣，「因為穿的人是AV女優，就說婚紗被『弄髒了』，實在太過分，難道我們做什麼都會被說骯髒嗎？」

怎料月島櫻發文後，又有人嗆她「自己選的工作就別抱怨」。對此月島櫻二度發文寫下，「我們是不是選了這份工作，就得默默接受一切不合理對待？我沒簽過要被歧視的合約。」她強調，自己不是想強迫外界認可AV行業，只是希望至少要有基本的人性尊重。

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