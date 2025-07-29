晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

兔豚寶寶遭攻擊！王宥忻心碎公布凶手：沒有照顧好牠

〔記者陽昕翰／台北報導〕身家超過10億的財富女神王宥忻近來家裡迎來新生命，家裡的兔豚生下超可愛的寶寶「跳跳」，讓家人又驚又喜，沉浸在幸福氛圍。沒想到還不到一個月，兔豚寶寶竟然在「放風」時，遭到家中土撥鼠「突襲」，雖然只是輕咬一下，卻讓小小的後腿受了傷，緊急送往寵物醫院處理。

王宥忻心疼表示：「當下我真的非常自責，覺得沒有照顧好牠。」當晚立刻決定吃素一陣子為寶寶祈福。她表示：「還好獸醫說已經做了初步處理，但要持續復健，也叮嚀我們小動物之間要分開放風。」目前「跳跳」恢復良好，體重增加、活動精神穩定，王宥忻也貼心幫牠訂製專屬迷你輪椅，幫助牠行動更順暢。

王宥忻為兔豚寶寶吃素祈福。（女神愛啪啪 IPAPA提供）王宥忻為兔豚寶寶吃素祈福。（女神愛啪啪 IPAPA提供）

而正值暑假親子時光，王宥忻也和女兒共度溫馨時刻，最常一起在廚房DIY甜點。「我女兒真的很有甜點天份，每次都做蝴蝶餅乾、雞蛋糕，還邊看影片邊下廚，超認真。」她笑說自己有次還弄錯麵粉種類，是女兒當場糾正：「媽媽妳加錯了啦！」讓她哭笑不得。

除了甜點，全家最愛的還有「雞蛋馬鈴薯沙拉」。「備料的時候，我們一家人會邊聊天邊準備，這是我覺得最幸福的時光。」王宥忻透露，八月初將帶著全家人前往沖繩旅行，同時處理她在當地置產的新家交屋事宜。「這間房子是我疫情期間布局的投資之一，未來也考慮讓孩子到沖繩念國際學校，開拓世界觀。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中