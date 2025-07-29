兔豚寶寶遭攻擊！王宥忻心碎公布凶手：沒有照顧好牠

〔記者陽昕翰／台北報導〕身家超過10億的財富女神王宥忻近來家裡迎來新生命，家裡的兔豚生下超可愛的寶寶「跳跳」，讓家人又驚又喜，沉浸在幸福氛圍。沒想到還不到一個月，兔豚寶寶竟然在「放風」時，遭到家中土撥鼠「突襲」，雖然只是輕咬一下，卻讓小小的後腿受了傷，緊急送往寵物醫院處理。

王宥忻心疼表示：「當下我真的非常自責，覺得沒有照顧好牠。」當晚立刻決定吃素一陣子為寶寶祈福。她表示：「還好獸醫說已經做了初步處理，但要持續復健，也叮嚀我們小動物之間要分開放風。」目前「跳跳」恢復良好，體重增加、活動精神穩定，王宥忻也貼心幫牠訂製專屬迷你輪椅，幫助牠行動更順暢。

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王宥忻為兔豚寶寶吃素祈福。（女神愛啪啪 IPAPA提供）

而正值暑假親子時光，王宥忻也和女兒共度溫馨時刻，最常一起在廚房DIY甜點。「我女兒真的很有甜點天份，每次都做蝴蝶餅乾、雞蛋糕，還邊看影片邊下廚，超認真。」她笑說自己有次還弄錯麵粉種類，是女兒當場糾正：「媽媽妳加錯了啦！」讓她哭笑不得。

除了甜點，全家最愛的還有「雞蛋馬鈴薯沙拉」。「備料的時候，我們一家人會邊聊天邊準備，這是我覺得最幸福的時光。」王宥忻透露，八月初將帶著全家人前往沖繩旅行，同時處理她在當地置產的新家交屋事宜。「這間房子是我疫情期間布局的投資之一，未來也考慮讓孩子到沖繩念國際學校，開拓世界觀。」

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