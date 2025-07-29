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娛樂 電視

王齊麟新婚1個月認「生活有摩擦」曝心聲 蔡尚樺揭他一大改變

〔記者林欣穎／台北報導〕羽球金牌國手王齊麟與蔡尚樺私下擁有好交情，蔡尚樺還拜師王齊麟、會一起打羽球。今（29）日兩人一同出席台灣知識庫公益活動《會考制霸推手》學習扶助教材公益捐贈計畫，而上月王齊麟剛與前啦啦隊女孩「十元」陳詩媛登記結婚，他也透露最近的新婚生活。

王齊麟（左）、蔡尚樺出席會考教材捐助偏鄉活動，力挺公益。（記者胡舜翔攝）王齊麟（左）、蔡尚樺出席會考教材捐助偏鄉活動，力挺公益。（記者胡舜翔攝）

王齊麟新婚後仍忙著比賽，坦言新婚生活一如以往，估計要等辦完婚禮才會更有實感，不過目前打算先以拍婚紗為主，婚禮預計還要等到明年，蜜月也因為他工作行程繁忙還擠不出時間。至於十元之前說想生雙胞胎，王齊麟透露做人進度目前都很順，有好消息會和外界分享。

王齊麟（左）、蔡尚樺出席會考教材捐助偏鄉活動，力挺公益。（記者胡舜翔攝）王齊麟（左）、蔡尚樺出席會考教材捐助偏鄉活動，力挺公益。（記者胡舜翔攝）

王齊麟因為賽事常要四處飛，他提到十元有時候會陪著他去比賽，如今小倆口同居生活難免會有摩擦，「還是會有意見、觀點不合的時候，但吵架就是把彼此的想法說出來。」他也笑說自己吵架時會一直想試著跟對方講道理，如今越來越會道歉，「道歉不一定是輸，退一步海闊天空。」一旁的蔡尚樺則說王齊麟成為人夫後將重心更放在家庭身上、有更加成熟穩重的感覺。

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