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工作遇困境 《模范棒棒堂》阿本自我鼓勵有法寶

阿本自節目《模范棒棒堂》出道，在戲劇及綜藝表現亮眼。（翻攝自阿本臉書）阿本自節目《模范棒棒堂》出道，在戲劇及綜藝表現亮眼。（翻攝自阿本臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人阿本自節目《模范棒棒堂》出道，在戲劇及綜藝表現亮眼，28日晚間在臉書發文表示，不管什麼工作，總是會被挑選評價，員工是如此，反之雇主也是，「特別是演藝圈，每一份工作，都經過製作人、投資方、客戶廠商選擇，播出後再經由觀眾決定是否喜歡。」

阿本說，如同每一份工作一樣，過程充滿挫折，「以前總是一邊努力，一邊心中各種不確定，同時面對被拒絕的沮喪，後來的這幾年，幕前、幕後工作的經驗累積，慢慢清楚自己的價值在哪，擅長領域是哪些。」

現在的阿本，真心鼓勵自己以及在工作遇到困境的朋友，希望大家都能找到自己適合及擅長的事情，他說：「這真的遠比陷入這些挫折重要，我很滿足現在的各種工作機會，以及每天努力完成的大小事！」希望透過發文，讓粉絲也能夠逐漸擁有堅定信念、平靜心境、喜歡工作、富足生活！

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