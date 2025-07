NCT DREAM 12月進攻台北大巨蛋 一動作可獨家搶先購票

〔記者鍾志均/台北報導〕世界級男團NCT DREAM今(29)宣布,將於12月6日首度登上台北大巨蛋,帶來全新巡演《2025 NCT DREAM TOUR in TAIPEI》,這次佔領萬人場館,帶來全新舞台魅力!

《2025 NCT DREAM TOUR 》巡演靈感來自時間旅行「7位成員,在過去9年來的回顧與夢想,以及更多無限可能的未來為故事主軸,打造出一場穿越時空的音樂旅程。」

NCT DREAM新巡演再創生涯巔峰,首登台北大巨蛋。(Live Nation Taiwan提供)

NCT DREAM從出道以來,帶來滿滿青春能量,蛻變成當今K -POP「代表性男團」之一;團體由MARK、RENJUN、JENO、HAECHAN、JAEMIN、CHENLE以及JISUNG共7位成員組成,從2016年以一曲《Chewing Gum》正式登場,便以鮮明的音樂色彩與實力唱跳獲得高度關注。

NCT DREAM陸續成功打造洗腦金曲,像是《When I'm With You》、《Smoothie》、《ISTJ》、《Glitch Mode》、《Hot Sauce》、《Beatbox》等,再到剛發行的最新專輯《Go Back To The Future》不僅橫掃各大串流排行,更一路席捲歐美市場,火速在全球累積龐大粉絲。

NCT DREAM臺北大巨蛋座位圖。(Live Nation Taiwan提供)

NCT DREAM台北大巨蛋門票方面,主辦單位宣布即刻起,免費註冊加入「Live Nation Taiwan」會員,於8月7日早上11點至晚上11點59分可獨家搶先購票,8月8日早上11點拓元售票系統全面開賣。

