晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

NCT DREAM 12月進攻台北大巨蛋 一動作可獨家搶先購票

〔記者鍾志均／台北報導〕世界級男團NCT DREAM今（29）宣布，將於12月6日首度登上台北大巨蛋，帶來全新巡演《2025 NCT DREAM TOUR in TAIPEI》，這次佔領萬人場館，帶來全新舞台魅力！

《2025 NCT DREAM TOUR 》巡演靈感來自時間旅行「7位成員，在過去9年來的回顧與夢想，以及更多無限可能的未來為故事主軸，打造出一場穿越時空的音樂旅程。」

NCT DREAM新巡演再創生涯巔峰，首登台北大巨蛋。（Live Nation Taiwan提供）NCT DREAM新巡演再創生涯巔峰，首登台北大巨蛋。（Live Nation Taiwan提供）

NCT DREAM從出道以來，帶來滿滿青春能量，蛻變成當今K -POP「代表性男團」之一；團體由MARK、RENJUN、JENO、HAECHAN、JAEMIN、CHENLE以及JISUNG共7位成員組成，從2016年以一曲《Chewing Gum》正式登場，便以鮮明的音樂色彩與實力唱跳獲得高度關注。

NCT DREAM陸續成功打造洗腦金曲，像是《When I'm With You》、《Smoothie》、《ISTJ》、《Glitch Mode》、《Hot Sauce》、《Beatbox》等，再到剛發行的最新專輯《Go Back To The Future》不僅橫掃各大串流排行，更一路席捲歐美市場，火速在全球累積龐大粉絲。

NCT DREAM臺北大巨蛋座位圖。（Live Nation Taiwan提供）NCT DREAM臺北大巨蛋座位圖。（Live Nation Taiwan提供）

NCT DREAM台北大巨蛋門票方面，主辦單位宣布即刻起，免費註冊加入「Live Nation Taiwan」會員，於8月7日早上11點至晚上11點59分可獨家搶先購票，8月8日早上11點拓元售票系統全面開賣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中