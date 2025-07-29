浪花男子驚喜宣布喜訊！突破音樂生涯里程碑

〔記者鍾志均／台北報導〕日本超人氣男團浪花男子盛夏展開全新巡演，自7月19日從日本新潟縣的朱鷺展覽館出發，遍及全國9個城市，共計43場演出，預計動員45萬3000名歌迷，並驚喜宣布明年進攻東京與大阪京瓷巨蛋，舉行出道後最大量級演唱會！

隨著最新大碟《BON BON VOYAGE》推出，7位成員也熱情展開了日本國內同名巡演，並正式宣布東京巨蛋將於2026年1月12日、13日開唱，大阪京瓷巨蛋則於1月31日至2月4日連唱5天，除了是音樂生涯的一大里程碑，也是答謝歌迷的最好回應。

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浪花男子盛夏展開全新巡演，帶來精彩舞台演出。（大鴻藝術BIG ART提供）

此次巡演舞台服裝由長尾謙杜操刀，內容與服飾也完美融合「正統」與「冒險」兩種元素，豪華呈現出30首歌曲、超過兩小時的精彩演出。

從開場的新曲《Over The Horizon!》到人氣曲目《戀愛之光》，浪花男子就是要帶給全場歌迷一段充滿冒險與歡笑的旅程。

浪花男子盛夏展開全新巡演，帶來精彩舞台演出。（大鴻藝術BIG ART提供）

在舞台設計方面，浪花男子成員亦挖空心思，首次挑戰空中演出元素，七帥將在距離地面約10公尺的高度進行華麗的空中飛行，成為本次巡演的必看亮點之一。

開場的空中絲帶飛行、中場的漂浮懸掛、以及終演時所有人如游魚般自在繞行並與海豚共舞，精湛的表演與藝術價值極高的舞蹈編排都讓歌迷嘆為觀止。

除了精心準備的音樂與舞蹈，浪花男子此次巡演中還特別推出了三個全新子團！子團們無論是服裝的創意設計，還是切合定位的舞蹈編排，都讓人眼前一亮。

浪花男子盛夏展開全新巡演，帶來精彩舞台演出。（大鴻藝術BIG ART提供）

道枝駿佑與高橋恭平組成的「Devil or Angel」，一黑一白的兩人同台熱舞，為歌迷帶來禁斷誘惑的互動；大西流星與長尾謙杜的「TOYSTYLE」則充滿了可愛與活力，讓整個舞台充滿青春氣息；西畑大吾、大橋和也與藤原丈一郎組成的「Adulty」則是成熟魅力爆表，不時撩撥台下歌迷的心弦，放電迷倒全場歌迷。

團長大橋和也感性表示，回憶起被通知能登上巨蛋開唱的那一刻，真的非常高興，還有成員開心到喊出聲來，並且沒想到會讓他們連唱那麼多天。對於NANIFAM（粉絲）們的支持，他深表感謝，並許下承諾，表示浪花男子會繼續努力，從體育館場地巡演開始，逐步邁向更高的目標，開玩笑說「未來甚至想要去宇宙辦演唱會，大家一起去宇宙吧！」贏得全場熱烈掌聲。

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