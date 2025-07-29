吳姍儒遭傳踩劉宇寧頭像後「萌生辭意」 吳宗憲表態不干涉

〔記者侯家瑜、林欣穎／台北報導〕「Sandy」吳姍儒近日在代班《小姐不熙娣》期間，因節目橋段「踩中國男星劉宇寧頭像」引發部分粉絲不滿，爭議未歇，如今又傳出她已向製作單位表達辭意。對此，吳宗憲稍早也發聲親吐看法。

吳姍儒踩劉宇寧頭像日前遭炎上。（翻攝自《小姐不熙娣》）

外傳早在今年6月，小S就傳出有復出打算，好友透露她因身心狀態還沒調適好，才又往後延期，因她逐漸恢復中。今爆出她復出時間可能訂在10月，但未獲證實。對此，吳宗憲今回應：「要看小S的時間，Sandy和小S互相搭配，如果小S需要再休息，Sandy就會繼續主持。」

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吳宗憲也強調節目是以小S命名的節目，Sandy純屬代班幫忙，他不會干涉女兒的工作選擇，更直言：「那這些新聞基本上都是被寫出來，而不是事實是什麼？我也不會去管到那一些，我現在是公司跟工廠比較多了。」至於小S是否確定在10月回歸？東森電視台目前尚未對此正面回應。

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