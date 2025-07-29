范姜彥豐慶生照未見粿粿 鮮少同框遭疑感情生變

粿粿2022年和范姜彥豐結婚，育有一女「小粿醬」，一家三口先前常分享甜蜜幸福。（翻攝自粿粿IG）

〔記者王靖惟／台北報導女藝人人粿粿2022年和范姜彥豐結婚，並育有一女「小粿醬」，夫妻經常在社群平台放閃，但近日范姜彥豐分享的家庭照中，粿粿卻不見蹤影，引發夫妻兩人是否感情生變的聯想。

日前雜誌舉辦「2025十大甜蜜夫妻」幸福傳遞票選，粿粿與范姜彥豐還入選前10名，平時也喜歡在社群合照放閃，甚至還有還創立YouTube頻道《粿醬一家》分享甜蜜家庭生活，近日卻傳出婚姻有狀況，只見范姜彥豐慶祝33歲生日的家庭大合照中，未見粿粿的身影，其頻道《粿醬一家》影片最後更新都停留在10個月前，兩人如今更鮮少同框，不免引起網友猜測婚姻狀態。

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范姜彥豐在臉書上抒發心聲，慶生合照中未見粿粿。（翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐也在ig上發表心聲，他表示「突然明白了一些人事物，相信種種經歷將讓我更加成熟，也是個契機，讓我能朔造更好的自己」、「人生就如同一部電影悲喜參半，高潮迭起，不論發生什麼相信都有他存在的意義。」、「祝我生日快樂，願我愛的你們和愛我的你們，都能一切安好」，網友看到po文好奇詢問粿粿為何沒有出現，不過本人並未回應。

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