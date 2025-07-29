主播黃家緯怒轟不正派網紅 尖酸刻薄把政治嬉鬧化

黃家緯有「鮮肉主播」封號。（翻攝自黃家緯臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕全台史上規模最大罷免投票，26日結果揭曉後，國民黨24席立委罷免案全遭否決，三立新聞台主播黃家緯在罷免期間為了遵守新聞從業人員客觀立場而沒有表態，今（29）日上午終於首發聲。

黃家緯堅定表示，罷免投票或許不成功，但熱愛民主守護國家是不會錯的，「正確的價值觀永遠都是對的，不用氣餒，但做法必須調整」，針對無法獲得多數選民認同，黃家緯個人觀點是：「最大錯誤就是沒有積極，拒絕妖魔鬼怪。」

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他認為，公民發起活動誰都可響應，「進入門檻低固然是優勢，但太多不正派網紅藉機炒聲勢，從中開直播賺流量、譁眾取寵，看似協助宣傳，根本只是為自己賺斗內、醜陋嘴臉，包含尖酸刻薄，把政治嬉鬧化，種種惡搞獲得關注，換來卻是負面標籤，讓罷團形象越來越差。」

黃家緯臉書全文

罷免投票 或許不成功

但熱愛民主守護國家是不會錯的

正確的價值觀 永遠都是對的

不用氣餒 但做法必須調整

@為什麼無法獲得多數選民認同？

最大錯誤就是

沒有積極 #拒絕妖魔鬼怪

公民發起活動 誰都可響應

進入門檻低 固然是優勢

但太多不正派網紅 藉機炒聲勢

從中開直播賺流量 譁眾取寵

看似協助宣傳 根本只是為自己賺斗內

醜陋嘴臉 包含尖酸刻薄 把政治嬉鬧化

種種惡搞獲得關注 換來卻是負面標籤

讓罷團形象越來越差

只會把中間選民 趕得越遠

不想與之為伍 難以獲得認同

@內閣改組有用？

基本上24選區罷免是地方選戰

跟中央執政沒有太直接關係

不過不適任官員 隨時都應該離開

這次被點名的幾個人

我認為最該走的就是 #翻車網紅

作為學者 毫無政治素養

過去靠社群博聲量 靠媒體報導爆紅

當了官之後PO文每則不忘標註

#個人生活感想謝絕媒體轉載

只想呈現完美假人設 杜絕監督

難道不懂作為官員 就算是私人版面

所有的立場文章 都該全面被檢視

再怎麼標註設防火線

媒體還是可以自由報導

果然就因為性平爭議先翻車

要當學者要當官前

先好好回家上公民課吧

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