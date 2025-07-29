勁爆！主播徐韻翔傳搭上醫院副院長 同框照被翻出

壹電視主播徐韻翔（右）和新光醫院行政副院長今天躍上新聞話題，兩人昔日同框被翻出。（翻攝自徐韻翔臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕44歲壹電視主播徐韻翔2016年和年長她多歲的老公結婚，婚後生下2個小孩，但電視圈對她家庭狀況知悉不多，今（29）日一早爆出新光醫院行政副院長兼台灣醫務管理學會理事長洪子仁對徐韻翔照顧有加，同框隨即被翻出，更加令外界好奇2人真正關係。

翻出徐韻翔個人臉書，照片千篇一律都是新聞工作上圖片，也大多身穿主播套裝，其中也有品嘗美照片，但就是沒有徐韻翔和老公、小孩合照。

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徐韻翔臉書2023年3月24日與洪子仁合影，顯見兩人當時已熟識。（紅圈處）（翻攝自徐韻翔臉書）

驚人的是，《自由娛樂頻道》竟在徐韻翔臉書翻出她2023年3月24日與洪子仁合照，照片中2人疑穿著泡溫泉的浴袍，不過徐韻翔身上還別著隱藏式麥克風，醫藥線記者回憶，當天應是一場醫藥健檢採訪活動，才身穿健檢服裝，研判當時2人已熟識。

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