太寵！GD送項鍊給每位巡演舞者 全場狂喊「權志龍！」

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天王G-DRAGON（GD）本月來台舉行巡演，引爆一波熱潮。不僅演唱會座無虛席，連他在台北101舉辦的個人藝術展，其周邊商品也在開展首日就全數售罄。如今更有消息指出，GD預計於11月再次來台演出，讓粉絲倍感期待。

除了音樂與藝術展表現亮眼，GD近日也與知名珠寶品牌「JACOB & CO.」聯名推出一款極具個人風格的「雛菊」項鍊，靈感來自他一貫的時尚符號與藝術美學。這款項鍊採用18K黃金打造，鑲有黃色藍寶石與綠色沙弗萊石，每條價值約165萬韓元（約新台幣3.5萬元），設計獨特，充滿GD的標誌性風格。

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GD送項鍊給每位參與巡演的舞者。（翻攝IG）

舞者們收到項鍊後開心跳舞。（翻攝IG）

更令人驚喜的是，GD還親自準備了這款項鍊作為禮物，送給每位參與巡演的舞者。在他分享的幕後影片中，可見他身穿巡演T恤，手捧滿滿一盒項鍊走進後台，讓舞者們自己領取。舞者們興奮歡呼、載歌載舞，齊喊「權志龍！」現場氣氛熱烈又溫馨，而GD則露出滿足的「姨母笑」，讓人直呼：「好羨慕！」

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