高齡駕駛車禍頻傳 各國用這些方式嚴格把關

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣近期高齡駕駛釀禍事件頻傳，引發社會對駕照換照制度及安全駕駛的討論，八大綜合台《WTO姐妹會》日前就以「各國交通有哪些值得台灣學習的地方」為主題，邀請新住民分享家鄉做法，藉此探討如何有效防範交通事故悲劇。

莎莎（右）與郭彥均（左）主持的八大《WTO姐妹會》，日前討論各國靠哪些方式防止車禍悲劇。（翻攝自WTO姐妹會 官方頻道YT）

莎莎與郭彥均主持的八大《WTO姐妹會》，日前討論各國靠哪些方式防止車禍悲劇，來自日本的Haru表示，日本目前現行的措施是，70歲以上民眾換照前，要先上課，75歲以上，要先通過認知機能檢查；來賓岑永康則指出，紐西蘭政府規定，當地民眾在筆試考駕照時須當場接受視力檢查，75歲以上的駕駛人，每2年要提供醫生證明，80歲以上則每2年要申請延長駕照，透過制度層層把關，保障道路安全；法國Anna也分享，法國的駕照有扣點制度，違規就要扣點，一旦點數扣完，就得重新考照，她強調：「如果一直犯錯代表不會開車，所以重新學是好的。」

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來自美國的凱蒂聽完，補充說到「不是老人開車的問題，是爛駕駛的問題」，主持人郭彥均也認為，「高齡是你我大家都會遇到的問題」。針對高齡駕駛問題，台灣交通部近日也公布三大改善措施，包括換照年齡下修到70歲、換照考試增加「實地演練」，以及繳回駕照後會給TPASS補助。

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