吳姍儒傳萌生辭意 小S爆10月重回螢光幕

吳姍儒（左）爆出踩踏劉宇寧頭像事件後，有網友發文解惑，指同樣做節目效果，為何小S（右）都沒被罵？（資料照、翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小S」徐熙娣因胞姊、已故「大S」徐熙媛逝世向《小姐不熙娣》製作單位告假半年，外傳早在今年6月，小S就傳出有復出打算，好友透露，她因身心狀態還沒調適好，才又往後延期，因她逐漸恢復中，今（29）日爆出復出時間可能訂在10月，但未獲證實。

小S和吳姍儒日前才因《小姐不熙娣》報名金鐘獎而產生風波，吳姍儒老爸、綜藝大哥吳宗憲則在中國開直播砲火波及大小S，造成吳家和徐家嫌隙，吳姍儒日前代班《小姐不熙娣》，近日更因在節目中踩踏中國男星劉宇寧頭像道具，引爆粉絲怒火。

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而同樣做節目效果，很多網友都說：「為何小S都沒被罵，吳姍儒卻多次被炎上？」有人發文點出關鍵原因，「小S雖然乍看之講話很直，但是她絕大多數的界線都抓得很準。」

根據最新爆料，有一說吳姍儒近日傳出萌生辭意，已向製作單位表態，一旦小S確認回歸時間，她會馬上交出主持棒。

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