凌威威爆殺人未遂！2.5億酒店影集還沒拍「現實上演警匪片遭逮」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「酒國名花」凌威威才高調宣布斥資2.5億自製酒店影集，豈料現實比戲劇更灑狗血，她近日遭警方以現行犯移送桃園地檢署，罪名牽涉殺人未遂、傷害與妨害自由。不過，凌威威喊冤指控對方不僅是詐騙首腦，為求自保甚至自導自演，未料卻是自己與友人遭上銬送辦、查扣手機。一夕間，凌威威從自豪打造「最接地氣」影集的製作人，瞬間成了社會案件上的主角，人生與影劇意外無縫接軌。

時間回到2022年，凌威威高調宣佈要拍攝一部以「酒店生態」為主題的影集，「酒店這個題材，自古以來嗑瓜群眾興趣不減，當然是我來拍最寫實啊！」更豪言預算突破2.5億元。她坦率自揭17歲就進大富豪酒店當公主，因此擁有大量實戰經驗與場景資源，要求做到最精緻精準、符合事實接地氣，「光我們金主請的演員陣容、名牌購入當道具的排場，以及我會運用我的人脈商借出了很多偶像藝人的最高級便服酒店的真實場景來開拍，這些都是豪華場景，沒有做到70%以上考察事實、場景、服裝、故事題材的真實根據不行。」

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不過世事難料，凌威威的現實人生遠比影集劇情更加蜿蜒曲折，當時才宣布自己要拍「30年來最真實的酒店故事」，如今卻涉及殺人未遂、傷害與妨害自由的社會案件主角。人生如戲，戲如人生，凌威威此次躍上新聞版面卻是因捲進債務糾紛，網友們更是紛紛臆測影集若是開拍，是否加碼還原「自己遭逮捕」的一幕，更直言「凌威威親自本色出演」恐怕會比任何劇情都更具爆點。

回顧事件，凌威威22日協助2友人向莊姓男子追討52萬8千元債務，將莊男從台中押上車一路北上至桃園，警方獲報到場發現莊男身上有多處刀傷、滿手是血，更查獲一把凌威威所持有的美工刀，當場將3人依現行犯逮捕，訊後依妨害自由、傷害罪、殺人未遂等罪，移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後裁定凌威威10萬元交保。不過，凌威威則喊冤，直指莊男是詐騙集團首腦，自己隨身攜帶美工刀是為了防身，對方卻搶走刀自殘「自導自演」，警方偵辦方向大錯特錯。

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