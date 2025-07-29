年終壓軸史詩鉅獻！《阿凡達3》預告登場進入未知領域

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕穩坐世界影史票房冠軍寶座、金獎鉅導詹姆斯柯麥隆精雕細琢的科幻史詩《阿凡達》系列第3部《阿凡達：火與燼》將於今年底登場。首支預告繼隨著《驚奇4超人:第一步》在戲院曝光後，昨（28日）晚正式於網路及社群上線，帶領影迷進入潘朵拉星球上前所未見的新領域。

《阿凡達：火與燼》將呈現精彩刺激的陸、海、空戰等突破視覺震撼的史詩級大戰場面。（二十世紀影業提供）

除了先前在第2部《阿凡達：水之道》新登場的納美礁人族「美卡伊納族」之外，《阿凡達：火與燼》還會介紹兩支新的納美族群登場，帶來全新角色。另外本片格局也再度全面提升，精彩刺激的陸、海、空戰等突破視覺震撼的史詩級大戰場面，都將更勝以往。

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柔伊莎達娜飾演的納美戰士奈蒂莉，在《阿凡達：火與燼》帶著滿腔怒火。（二十世紀影業提供）

本集故事敘述從人類歸化納美族並當上首領的傑克蘇里、妻子納美戰士奈蒂莉及蘇里的家人，在經歷奮戰與傷痛後，依然必須展開全新冒險，也將面臨新登場反派的威脅。首支預告一如以往震撼的震撼視覺效果，更有比起前作更加磅礴的場面、更加刺激緊張的橋段，以及更加扣人心弦的情節。

山姆沃辛頓飾演的傑克蘇里（右）在《阿凡達：火與燼》為了保護家人而戰。（二十世紀影業提供）

電影再度由《鐵達尼號》及《阿凡達》系列金獎票房大導柯麥隆編導，率領原班人馬山姆沃辛頓、柔伊莎達娜、雪歌妮薇佛、凱特溫斯蕾、史蒂芬朗等人歸隊，加上全新陣容包括曾演出《冰與火之歌：權力遊戲》的卓別林孫女奧娜卓別林。

奧娜卓別林在《阿凡達：火與燼》飾演全新納美人角色Varang。（二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》中文版前導海報。（二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》將於12月18日率領全球影迷一同重返視覺震撼壯麗的潘朵拉星，全台IMAX、4DX等特殊影廳同步上映。

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