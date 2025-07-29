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娛樂 最新消息

認了「刪明道好友2次」 朱孝天曝超實際理由

〔記者李紹綾／台北報導〕言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天日前暌違12年再合體，於五月天演唱會上合唱經典曲《流星雨》，掀起無數人的回憶殺。明道近日表示，看到F4世紀合體的影片後，曾主動傳訊聯絡朱孝天，意外發現已被對方刪除好友。朱孝天則在直播中，親上火線回應。

朱孝天（左）與太太韓雯雯（右）。（翻攝自微博）朱孝天（左）與太太韓雯雯（右）。（翻攝自微博）

朱孝天坦言自己是「付出型人格」，從不主動加好友，只為生活或工作上的實際需求才會接受邀請。他直白說：「如果說，你加了我的微信，過了2、3年你都沒有對我有任何需求，我就會覺得我對你來說是沒有用的，既然我對人來說是沒有用的，那OK，我就不把你留在我這個生活空間裡面。」他把刪人這件事形容為「生活空間的整理」，不是吵架，更不是生氣，而是因為「他不需要我」。

朱孝天開直播回應為何刪明道好友。（翻攝自微博）朱孝天開直播回應為何刪明道好友。（翻攝自微博）

原來這不是第一次刪明道，朱孝天爆料10年前兩人錄影時曾加過微信，中間一直都沒聯絡，後來自己換帳號就沒把明道加回來，直到2年前在央視同台，才又交換聯絡方式，「我以為他有什麼事需要我」，結果又是2年零互動，於是再度無聲刪除，「那又2年的時間，他沒跟我聯繫，我覺得那他應該又不需要我，那我就刪了，人跟人之間是這樣子」。

明道。（資料照，記者王文麟攝）明道。（資料照，記者王文麟攝）

明道則大方表示理解，甚至自嘲「我自己也會刪」，並主動發出交友邀請重修舊好。朱孝天則笑說：「你那沒事，反正你加了這兩年，我應該不會再刪你。你沒事多跟我聊聊天，我就不會刪你。」談到人際關係，他強調自己不是生意人，不靠人脈吃飯，生活圈極小，除了老婆、工作夥伴、健康醫師外，幾乎不社交，「每個人的社交需求不一樣，你們有人情世故，我也有我的人情世故」，他無奈呼籲外界別再小題大作。

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