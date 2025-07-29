42歲魏如萱認愛21歲新歡遭酸母子戀 她穩交小23歲男友不忍說話了

魏如萱認愛新歡。（資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲的金曲歌后魏如萱昨（26日）認愛21歲的男友Ian，兩人相差21歲的戀情引發不少討論，對此饒舌歌手7LING看不下去，她在社群發聲，直言：「活在古代的人真的很多很多很多很多，人類要進步真的還要好久，如果明天就死掉了，今天幾歲很重要嗎？」

饒舌歌手7LING與圈外男友感情甜蜜。（翻攝IG）

7LING與小23歲的圈外男友穩定交往中，時常在社群放閃，認為年紀根本不是問題。對於魏如萱的新戀情，她無奈說：「因為這個事件疑似男方劈腿或無縫，才引發那麼多留言說什麼差21歲哪是姐弟戀是母子戀吧？還是真的這社會的惡意就是這麼多？」

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7LING進一步指出：「如果真的不爽，可以針對劈腿問題吧？一直拿年紀說嘴根本不是重點啊！兩位女生的長相也不是重點，針對犯錯的男性就可以了吧？」對於三人的感情風波，7LING則表示：「到底有沒有劈腿，魏如萱知不知情，也只有當事人清楚。」

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