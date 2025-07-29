蕭煌奇前進美國開唱！大咖天后鬆口確定擔任嘉賓

蕭煌奇將前進美西舉辦專場。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲歌王」蕭煌奇將於8月首度在美西開唱，於8/9（日）晚上八點於洛杉磯近郊的 Yaamava Resort & Casino at San Manuel（高山賭場渡假村）豪華劇院，舉辦「你是我的眼」20週年演唱會，創下出道至今的重要里程碑。

繼在高雄、台北接連舉辦出道20週年演唱會，蕭煌奇將首度帶著專場前進美西，為海外等待已久的歌迷們獻唱，蕭煌奇開心表示：「能夠跟美西的朋友分享演唱自己20多年來創作的一些膾炙人口的歌曲、還有寫給別的歌手耳熟能詳的歌曲、親自唱給大家聽是非常開心的一件事，希望到時候能在台下能聽到大家的熱情跟歡呼，也希望大家喜歡我輕鬆的互動聊天、欣賞我的地獄梗！」

請繼續往下閱讀...

蕭煌奇將前進美西舉辦專場。（華納提供）

此次演唱會他特別邀請「情歌天后」萬芳作為演出嘉賓，「過去在男女對唱的橋段中，我就很喜歡選《愛情限時批》來唱，這次可以透過主辦單位邀請到原唱一起演出是我的榮幸。」透露一直非常欣賞萬芳的演唱風格，也曾在個人演出上詮釋過《新不了情》等萬芳的經典歌曲。這次再度攜手演出，讓他感到特別開心與期待。

蕭煌奇分享上次到洛杉磯是與黃小琥一起參與拼盤演唱會，當時不忘趁空到處走走，這次他得知剛好會遇上棒球選手大谷翔平的比賽，因此也期待有機會到現場感受熱血的氛圍。

萬芳將擔任蕭煌奇美國演唱會嘉賓。（華納提供）

今年將要發行台語專輯的蕭煌奇，目前兩波前導單曲《你攏無咧看》、《做一個惜情軟心的人》也接連在各大音樂數位平台發行，《做一個惜情軟心的人》更邀請連晨翔及林映彤作為MV男女主角，目前MV已上線。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法