鍾欣凌帥兒入伍前爆「出櫃閃婚」 101前甜蜜擁吻照曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕鍾欣凌在華視、公視台語台《拜六禮拜》不僅要送兒子王品澔去當兵，也要向一直替自己遮風避雨的房子以及初戀情人李李仁告別。

鍾欣凌（左）在《拜六禮拜》告別初戀情人李李仁（右）哭到說不出話。（華視、公視台語台提供）

鍾欣凌劇中原本初戀情人對李李仁仍抱著一點期待，但她終於明白兩人之間再也回不到過去，於是在向李李仁告白的同時，也向他告別。鍾欣凌坦言第一次拍攝這場戲時，哽咽到許久說不出話來，因為她認為每個人都需要做選擇，卻也一定會有遺憾，因此這場戲及台詞才會這麼打動她，輕輕柔柔的，卻不斷迴盪在心中。

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王品澔、葛丞在《拜六禮拜》組「照後鏡CP」，兩人於101前吻出收視最高點。（華視、公視台語台提供）

另外，因為入伍前的行程安排與葛丞吵架的王品澔，最後決定放棄環島，並帶著葛丞參加自己與好友的聚會，甚至表示要和葛丞結婚，兩人更甜蜜在101大樓前擁吻。

對此，飾演「文樂」的葛丞笑說，看到劇本時真的噗哧笑出來，心裡想「年輕人終究是年輕人」，認為王品澔飾演的「曉健」這個小孩根本不知道婚姻是什麼。不過，相較於戲裡積極追愛的曉健，王品澔卻表示自己比較被動，對於婚姻也沒有太多的想像，直到現在都還沒有準備好。

鍾欣凌（左）在《拜六禮拜》送兒子王品澔（右）去當兵。（華視、公視台語台提供）

《拜六禮拜》在45-54歲觀眾中表現優異，其中「曉健」王品澔與「文樂」葛丞在101大樓前放閃這段，更讓瞬間收視飆到1.07，尤其在女性觀眾間引起高度討論，網友也忍不住大讚：「畫面一片白耶！」

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