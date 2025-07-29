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娛樂 電視

楊洋古裝帥出新高度！為戲減重7公斤 《凡人修仙傳》破千萬點擊靠這句台詞洗腦

〔記者李紹綾／台北報導〕楊洋、金晨主演的古裝劇《凡人修仙傳》開播，該劇改編自同名人氣小說，劇情講述資質平凡的「韓立」楊洋從一個偏遠山村的普通少年，靠著刻苦修煉和精妙算計，憑借努力與智慧一步步逆襲，最終踏上修仙之路的故事。

楊洋在《凡人修仙傳》飾演「韓立」。（愛爾達電視提供）楊洋在《凡人修仙傳》飾演「韓立」。（愛爾達電視提供）

《凡人修仙傳》先導預告影片累積至今播放量已突破1224萬次，搶先預約觀看人數也突破500萬人，其中楊洋那句「我叫韓立，頂天立地的立」的原聲台詞，強化人物的草根逆襲性，大獲原著書粉的喜愛和認同，聊到「韓立」這個角色楊洋也說：「韓立讓我明白人在困境中需知自己堅持什麼，最終活下來的人，不是靠運氣而是靠準備。」

楊洋在《凡人修仙傳》飾演「韓立」。（愛爾達電視提供）楊洋在《凡人修仙傳》飾演「韓立」。（愛爾達電視提供）

金晨在《凡人修仙傳》飾演月宗長老「南宮婉」。（愛爾達電視提供）金晨在《凡人修仙傳》飾演月宗長老「南宮婉」。（愛爾達電視提供）

楊洋有「古裝劇男神」稱號，他為了演活「韓立」特別減重7公斤，只為讓自己更上相、更像修仙人，製作團隊也大讚：「楊洋就是天選韓立，他本身就有舞蹈功底，不論是武打戲和外型都很符合『仙風道骨』，這次也有刻意收斂精緻感，通過黝黑膚色、粗布麻衣貼近原著韓立的『平凡』設定，吊鋼絲空中轉體四圈半等高難度動作他親自完成。」導演也補充：「我們要讓觀眾相信修仙不是神話，而是每個普通人的奮鬥史。」。

金晨在《凡人修仙傳》古裝扮相優美。（愛爾達電視提供）金晨在《凡人修仙傳》古裝扮相優美。（愛爾達電視提供）

《凡人修仙傳》的韓立是從平凡人蛻變成修仙人，楊洋曾在訪問中被問到如果有辦法長生不老會想做什麼時，他說：「人生因無法回頭才美好，活幾萬年反而無趣。」

楊洋為《凡人修仙傳》瘦身7公斤。（愛爾達電視提供）楊洋為《凡人修仙傳》瘦身7公斤。（愛爾達電視提供）

另外，楊洋也有掛保證武打戲絕對精彩，「每場打戲幾乎都在空中飛」，再加上是實景搭配後製動畫的方式呈現，也讓整部戲的質感大大升級。《凡人修仙傳》7月28日於MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV同步跟播。

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