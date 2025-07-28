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娛樂 最新消息

魏如萱認愛小21鮮肉 安心亞接受姊弟戀...唯獨「這點」不行

安心亞出席「人生B計畫」微電影《老羅的玫瑰與茉莉》首映。（台灣癌症基金會提供）安心亞出席「人生B計畫」微電影《老羅的玫瑰與茉莉》首映。（台灣癌症基金會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕魏如萱今（28日）認愛小21歲網紅Ian，並與男方舊愛、網紅若盈捲入感情糾紛，雖然她強調，「雙方都是單身才開始交往」，但若盈的經紀人卻表示：「若盈和Ian目前處於感情冷靜期。」雙方說法明顯不同，也讓外界霧裡看花。安心亞出席微電影《老羅的玫瑰與茉莉》首映記者會，被問到是否能接受像魏如萱這樣的「差21歲姊弟戀」？她大方回說：「姊弟戀當然可以啊！但差21歲不行！」

安心亞感情空窗好一陣，被問到若談戀愛是否會選擇公開她表示會將決定權交給男方，「看對方吧！如果對方是一個不想被關注的人，我也會希望保有他的隱私」，至於是否能接受年齡差距大到像「母子戀」？她打趣說：「要看他長怎樣，如果他長得很『著急』（老成），那就跟我滿搭的，因為我看起來年紀滿小的。」她其實還不知魏如萱的新戀情，也說：「我不知道耶！我回去Google一下啦！」

安心亞出席「人生B計畫」微電影《老羅的玫瑰與茉莉》首映。（記者李紹綾攝）安心亞出席「人生B計畫」微電影《老羅的玫瑰與茉莉》首映。（記者李紹綾攝）

安心亞在公益微電影《老羅的玫瑰與茉莉》積極備孕，最後如願懷上寶寶，她也不諱言，雖然戲裡懷孕，但戲外要先有對象，「現在就先把肝顧好，等待一個有好肝的對象」，提到自己每年都定期健檢，也會提醒媽媽篩檢B肝、C肝，她呼籲：「1986年以前出生的人，有終身一次免費的肝炎篩檢，不要吃會讓肝太有負擔的食物，平常要好好保護肝，不要亂吃一些來路不明的保養品」。

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