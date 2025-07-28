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香港才子糗了！一舉動曝光 不敢和動力火車打招呼

潘宇謙、理想混蛋在檳城相遇。（認可音樂提供）潘宇謙、理想混蛋在檳城相遇。（認可音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港創作才子AP潘宇謙受大馬988電台邀請飛往檳城，昨（27日）登上「After Work Fest 檳城無限PLAY」舞台，他首唱未發表的主打歌《相對靜止》，「理想混蛋」也共同登台合唱，意外披露這首歌是雙方破天荒首度合作，收錄在潘宇謙8月即將發行的最新專輯中。

為慶祝988電台創台29週年，活動首度移師北馬重鎮檳城，現場邀集動力火車、理想混蛋、方泂鑌、張智成等卡司輪番上陣，潘宇謙、理想混蛋也同時受邀，場上場下熱絡交流、默契滿分，潘宇謙坦言：「一直也覺得他們的音樂很厲害，沒想到有一天可以跟他們合作。他們性格都非常好，是一個很愛音樂的團隊。」

潘宇謙、理想混蛋在檳城相遇。（認可音樂提供）潘宇謙、理想混蛋在檳城相遇。（認可音樂提供）

首次造訪檳城，潘宇謙對當地的熱情印象深刻，「非常熱！但觀眾也非常熱情，第一天去了附近著名的熟食中心，有很多不同的選擇，全部味道也非常不錯，最驚艷是炒粿條！」當天他們像劉姥姥進大觀園，東買一家、西買一家，不知不覺外帶了5家，結果在取貨時忘了某一家的麵就離開，只好打給還留在熟食中心的動力火車經紀人，拜託他們幫吃這碗麵，潘宇謙還傻呼呼說：「這樣動力火車是不是就記得我了？」

潘宇謙、理想混蛋在檳城相遇。（認可音樂提供）潘宇謙、理想混蛋在檳城相遇。（認可音樂提供）

除了與「理想混蛋」的合作交流，潘宇謙也透露當天有見到心目中的大前輩「動力火車」，但坦言近鄉情怯，不敢過去跟偶像講話，反而與另一位台灣創作歌手郭家瑋交上朋友，「他的聲音很特別，希望有機會合作。」

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