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老婆懷孕！金鐘得主自爆「一發就中」 哪天播種都記得

張啟樂即將成為人父，孩子預計在11月出生。（翻攝自港仔張啟樂的臺灣生活臉書）張啟樂即將成為人父，孩子預計在11月出生。（翻攝自港仔張啟樂的臺灣生活臉書）

〔記者廖俐惠／新北報導〕港星張啟樂（張嘉倫）去年憑藉著《台味超有港》獲得廣播金鐘獎生活風格節目獎，今天（28日）他出席電影《空姐復仇記》的開鏡記者會，透露孩子預產期在今年11月，更自爆是「一發就中」，哪一天都記得一清二楚。

張啟樂來台灣發展，因緣際會下認識現在的太太，他透露太太本來有多囊性卵巢的症狀，比較不容易受孕，「聽說不看醫生幾乎不會有小孩，我也不瞞大家說，我過去半年很少『做功課』，做那麼一次功課之後，兩個月沒做，之後說中了。」張啟樂笑說：「我確定哪一天製造我們的寶寶的，沒有請醫生備孕，真的是禮物，上天的安排。」

張啟樂演出《空姐復仇記》，開心分享即將成為人父的喜悅。（記者潘少棠攝）張啟樂演出《空姐復仇記》，開心分享即將成為人父的喜悅。（記者潘少棠攝）

張啟樂過去以張嘉倫的名字闖蕩香港演藝圈，不過6年前將事業重心轉往台灣，他透露2007年在中國橫店拍攝時認識一名台灣人，這名台灣人之後帶他遊台灣，卻成為他愛上台灣的契機，從那之後每個月都會來台灣，也想著能到台灣生活就好。2008年一名台灣的算命老師告訴他：「說我10年之後不會在香港，會在香港以北的地方，台灣是其中一個選擇。」

之後，張啟樂確實離開香港，算命老師並幫他取藝名「張啟樂」，「香港演藝圈的朋友罵我，說我已經在香港演藝圈10幾年，現在才改名叫張啟樂，得到負面的評價。」不過張啟樂打算一步一腳印，慢慢站穩台灣演藝圈，尤其是去年獲得廣播金鐘肯定，讓他覺得很奇妙，如今又獲得參演電影的機會，張啟樂十分珍惜這難得的機會。

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