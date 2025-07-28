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韓國「憲哥」出道35年人氣夯 首度單獨主持「釜山影展」開幕

李炳憲受邀主持今年釜山影展開幕式。（翻攝自釜山影展官網）李炳憲受邀主持今年釜山影展開幕式。（翻攝自釜山影展官網）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影壇盛會「釜山影展」今年迎來第30屆，今（28）官方宣布由「憲哥」李炳憲接下主持重任，他自2003年第8屆起就和釜山影展結緣，這次為首位單獨主持開幕典禮的男演員。

出道滿35年的李炳憲橫跨電影、電視劇，是代表韓國的「世界級演員」，特別是近年接演夯劇《魷魚遊戲》，提高韓國影視在國際的聲量，釜山選定他擔任主持人，象徵影展邁入新篇章。

李炳憲自2009年以《特種部隊：眼鏡蛇的崛起》進軍好萊塢後，之後拍了《特種部隊2：正面對決》、《超危險特工2：狠戰》等國際電影，在世界影壇留下深刻印象。

韓片方面，李炳憲主演《共同警戒區JSA》、《看見惡魔》、《雙面君王》、《南漢山城》、《南山的部長們》，再到近年的《水泥烏托邦：末日浩劫》、《終極對弈》等，今年又將和孫藝真合作朴贊郁新片《無可奈何》（暫譯，又譯：別無選擇）展現全新面貌，堪稱當今韓國影壇舉足輕重的大前輩。

第30屆釜山影展主視覺海報。（翻攝自釜山影展官網）第30屆釜山影展主視覺海報。（翻攝自釜山影展官網）

此外，第30屆釜山影展近日公開主視覺海報，以象徵電影節精神和歷史的「印章」為主，刻劃30年來，觀眾與電影人共同走過的熱情與時光，另搭配以毛筆書寫的「30」，筆觸強烈有力，展現傳統與現代的融合之美。

第30屆釜山影展將於9月17日至26日舉行，為期十天。

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