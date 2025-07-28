《逆愛》梓渝剛紅就塌房 湖南娛樂狠刪83支影片

23歲中國男星梓渝私生活混亂。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕23歲中國男星梓渝演出BL劇《逆愛》初嘗走紅滋味，卻被女優踢爆劈腿、私生活混亂，雖然梓渝出面道歉，沒想到又有百萬網紅「奶黃包」出面指梓渝欺騙感情，且在兩人交往期間他竟無恥偷吃共同好友。感情的混亂狀態逼得梓渝暫時停工，湖南娛樂的官方帳號也在昨（27）日刪除梓渝影片多達83支。

湖南娛樂的官方帳號也在昨（27）日刪除梓渝影片多達83支。（翻攝自微博）

「湖南衛視刪除梓渝視頻」（視頻：影片）迅速登上熱搜榜，中國網友發現湖南娛樂官方帳號刪除所有與梓渝有關的影片，包括他的音樂節Vlog。湖南衛視今（28）日則大動作發文指「#微博闢謠#湖南衛視未發布相關視頻，張冠李戴將『湖南娛樂』改為『湖南衛視』，傳播不實信息。嚴重侵害湖南衛視權益，請貴平台予以刪除或設為僅自己可見」，但這篇文章發出沒多久又火速刪除。

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《逆愛》梓渝剛紅就塌房。（翻攝自微博）

網友再挖才發現湖南衛視想澄清的是：湖南娛樂和湖南衛視並非同一單位，湖南娛樂為「湖南廣播電視台娛樂頻道」。至於梓渝，除了男女關係混亂損害形象之外，平台也突然刪光與他相關的影片，看來這條演藝之路差不多走到頭了。

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