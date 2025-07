碧昂絲巡演最終場大彩蛋 傳奇女團「天命真女」合體

碧昂絲在拉斯維加斯舉辦演唱會最終場請來老戰友。(美聯社)

葉姵妤/核稿編輯

〔記者馮亦寧/綜合報導〕西洋流行樂天后碧昂絲(Beyoncé)近期在賭城拉斯維加斯舉行「Cowboy Carter」巡迴演唱,最終場演出時現場觀眾全都驚喜不已,因為傳奇女團「天命真女」(Destiny's Child)睽違7年合體了!

傳奇女團「天命真女」睽違七年在拉斯維加斯合體。(翻攝自IG)

這場位於拉斯維加斯忠誠航空球場舉行的演唱會,碧昂絲特別邀請昔日戰友凱莉羅蘭(Kelly Rowland)、蜜雪兒威廉絲(Michelle Williams)擔任壓軸嘉賓,瞬間將觀眾帶回2013年。天命真女成立於1990年,最早為4人組合發行了歌曲《No, No, No》和第二張暢銷專輯《The Writing's on the Wall》後,該組合開始受到主流社會的認可。2013年碧昂絲、凱莉、米雪兒3人引領一時風騷,第三張專輯《Survivor》當中的《Independent Women》、《Survivor》和《Bootylicious》更成為團體經典熱門歌曲。

請繼續往下閱讀...

睽違7年合體讓現場觀眾覺得這場演唱會值回票價,3人更合唱當年暢銷曲《Lose My Breath》、《Bootylicious》與《Energy》,再現當年磅礡氣勢。

天命真女於2006年宣布解散,成員也各自單飛,3人上次同台已是2018年碧昂絲在柯切拉音樂節的傳奇演出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法