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娛樂 歐美

碧昂絲巡演最終場大彩蛋 傳奇女團「天命真女」合體

碧昂絲在拉斯維加斯舉辦演唱會最終場請來老戰友。（美聯社）碧昂絲在拉斯維加斯舉辦演唱會最終場請來老戰友。（美聯社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕西洋流行樂天后碧昂絲（Beyoncé）近期在賭城拉斯維加斯舉行「Cowboy Carter」巡迴演唱，最終場演出時現場觀眾全都驚喜不已，因為傳奇女團「天命真女」（Destiny's Child）睽違7年合體了！

傳奇女團「天命真女」睽違七年在拉斯維加斯合體。（翻攝自IG）傳奇女團「天命真女」睽違七年在拉斯維加斯合體。（翻攝自IG）

這場位於拉斯維加斯忠誠航空球場舉行的演唱會，碧昂絲特別邀請昔日戰友凱莉羅蘭（Kelly Rowland）、蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）擔任壓軸嘉賓，瞬間將觀眾帶回2013年。天命真女成立於1990年，最早為4人組合發行了歌曲《No, No, No》和第二張暢銷專輯《The Writing's on the Wall》後，該組合開始受到主流社會的認可。2013年碧昂絲、凱莉、米雪兒3人引領一時風騷，第三張專輯《Survivor》當中的《Independent Women》、《Survivor》和《Bootylicious》更成為團體經典熱門歌曲。

睽違7年合體讓現場觀眾覺得這場演唱會值回票價，3人更合唱當年暢銷曲《Lose My Breath》、《Bootylicious》與《Energy》，再現當年磅礡氣勢。

天命真女於2006年宣布解散，成員也各自單飛，3人上次同台已是2018年碧昂絲在柯切拉音樂節的傳奇演出。

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