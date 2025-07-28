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娛樂 最新消息

Baby DONT Cry讚前輩小娟威風 許願以「世界級女團」姿態再訪台

韓國新生代女團Baby DONT Cry為「江南大叔」PSY創立P NATION的首支旗下女團。（記者王文麟攝）韓國新生代女團Baby DONT Cry為「江南大叔」PSY創立P NATION的首支旗下女團。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均、實習記者鄭毓昕／台北報導〕韓國新生代女團Baby DONT Cry為「江南大叔」PSY創立P NATION的首支旗下女團，今（28）抵台為8月10日台中「K-POP Masterz2025 In Taiwan」演唱會宣傳，出道才1個多月的她們，引來粉絲高度期待。

對於初次來台，Mia開心說能和成員們首次出國很開心，大讚台灣風景美、人很親切，期待見到台灣粉絲；忙內Beni也補充：「雖然第一次海外演出有點緊張，但我們準備了特別舞台，希望大家會喜歡。」

韓國新生代女團Baby DONT Cry為「江南大叔」PSY創立P NATION的首支旗下女團。（記者王文麟攝）韓國新生代女團Baby DONT Cry為「江南大叔」PSY創立P NATION的首支旗下女團。（記者王文麟攝）

Baby DONT Cry於6月23日正式出道，以甜酷搖滾風的出道曲迅速爆紅，今也在舞台帶來一小段出道曲《F Girl》勁歌熱舞，贏得台下媒體掌聲。

談到來台最期待的事，成員們異口同聲回答：「珍珠奶茶！」她們笑說：「在韓國喝過，覺得超好喝。」Mia也點名小籠包，Yihyun更說：「聽說台灣夜市很有名，很想去看看。」

韓國新生代女團Baby DONT Cry為「江南大叔」PSY創立P NATION的首支旗下女團。（記者王文麟攝）韓國新生代女團Baby DONT Cry為「江南大叔」PSY創立P NATION的首支旗下女團。（記者王文麟攝）

談到團名的含義，Yihyun說：「BABY不只是可愛的象徵，而是面對世界也能保持堅強。我們雖然看起來小巧可愛，但遇到困難也不會輕易哭泣。」不過也笑說：「其實我們四個都蠻愛哭的，尤其是我（隊長）。」粉絲名稱目前尚未決定，但她們透露：「一定會選一個又可愛又漂亮的名稱。」

成員們也分享與韓國前輩的互動經驗，Beni特別提到：「小娟前輩在製作音樂時非常有威風，但私下很溫柔，給我們很多表情和舞台上的建議。」Mia則說：「看到華莎前輩的舞台學到很多，她教我們要用表情展現自己的魅力。」

韓國新生代女團Baby DONT Cry為「江南大叔」PSY創立P NATION的首支旗下女團。（記者王文麟攝）韓國新生代女團Baby DONT Cry為「江南大叔」PSY創立P NATION的首支旗下女團。（記者王文麟攝）

談到未來計劃，團員們表示希望盡快努力成長，有天能以世界級女團的姿態再次來到台灣舉辦專場演唱會；她們下月將與韓流第二代女團成員2NE1、饒舌歌手ZICO、宣美（Sunmi）及CRUSH一同演出，形成五組強大卡司。

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