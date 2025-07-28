晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

認愛差21歲姊弟戀 魏如萱出道「男友Ian還沒出生」

魏如萱隔一天才認愛小21歲的Ian。（翻攝自IG、魏如萱臉書）魏如萱隔一天才認愛小21歲的Ian。（翻攝自IG、魏如萱臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲的魏如萱認愛21歲的網紅Ian，有網友發現，魏如萱2003年出道時，Ian根本還沒出生，年齡相差甚遠。據悉，Ian身高178公分、體重62公斤，出生於2004年。

網紅若盈、Ian郎才女貌，在網路上有不少支持粉絲，沒想到若盈近期在網上疑似暗示魏如萱介入她與Ian之間的感情，不過隨後刪文，並發聲澄清，「本人稍早因為還沒搞清楚狀況，一時情緒激動發出一些評論，謝謝大家的關心，也請大家善良一點，不要波及到任何人」。魏如萱經紀人則表示，涉及藝人私領域，不多做回應。

結果今天就被媒體爆出，魏如萱與Ian手牽手一起去看展覽，經紀人這才認愛，且強調雙方都是單身才交往。有趣的是，若盈經紀人隨後發聲，強調「若盈和Ian目前處於感情冷靜期」，這段三角戀讓外界真是霧裡看花，已經吵得沸沸揚揚，感情事只有當事人才知道。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中