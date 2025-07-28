認愛差21歲姊弟戀 魏如萱出道「男友Ian還沒出生」

魏如萱隔一天才認愛小21歲的Ian。（翻攝自IG、魏如萱臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲的魏如萱認愛21歲的網紅Ian，有網友發現，魏如萱2003年出道時，Ian根本還沒出生，年齡相差甚遠。據悉，Ian身高178公分、體重62公斤，出生於2004年。

網紅若盈、Ian郎才女貌，在網路上有不少支持粉絲，沒想到若盈近期在網上疑似暗示魏如萱介入她與Ian之間的感情，不過隨後刪文，並發聲澄清，「本人稍早因為還沒搞清楚狀況，一時情緒激動發出一些評論，謝謝大家的關心，也請大家善良一點，不要波及到任何人」。魏如萱經紀人則表示，涉及藝人私領域，不多做回應。

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結果今天就被媒體爆出，魏如萱與Ian手牽手一起去看展覽，經紀人這才認愛，且強調雙方都是單身才交往。有趣的是，若盈經紀人隨後發聲，強調「若盈和Ian目前處於感情冷靜期」，這段三角戀讓外界真是霧裡看花，已經吵得沸沸揚揚，感情事只有當事人才知道。

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