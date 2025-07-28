「茄子蛋」主唱聲帶受損重回歌壇 被指定合作親謝：真誠的阿兄

林宥嘉壓軸單曲《Time》邀請黃奇斌合作。（華研提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕林宥嘉壓軸單曲《Time》邀請「茄子蛋」主唱「 阿斌」黃奇斌合作，兩人不僅共同演唱，也一同出演MV。MV由導演Yasuhiro Arafune執導，他曾操刀《鬼滅之刃 遊郭篇》片頭曲《殘響散歌》與《鬼滅之刃 刀匠村篇》片頭曲《羈絆的奇蹟》MV，亦曾與ONE OK ROCK、Mrs. GREEN APPLE等知名藝人合作。《Time》MV於7月28日晚上8點正式上架。

林宥嘉壓軸單曲《Time》邀請黃奇斌合作。（華研提供）

林宥嘉與黃奇斌是因為這次的合作才開始熟識，林宥嘉透露，在歌曲旋律與主題靈感初期的時候，他就已鎖定要邀請黃奇斌一起合作。他表示，這首歌的誕生過程中，有許多幕後工作人員、製作人、混音師、導演，甚至還有「隱藏人物」廖人帥等人的參與，是一趟前所未有的工作過程，帶來相較自己過去作品中從未出現過的全新感覺。

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黃奇斌曾因聲帶受損經歷手術休團，近日終於重回歌壇，他也稱讚林宥嘉是一位謙虛、待人真誠的「阿兄」：「我們都是對作品要求很高的音樂人，在雕琢作品時有種過癮的感覺。」MV搭配豐富的CG特效，精心呈現一場倒數計時的人魔戰，黃奇斌形容這是一次充滿挑戰的經驗。

林宥嘉壓軸單曲《Time》邀請黃奇斌合作。（華研提供）

隨著專輯最後一支MV上架，林宥嘉第七張專輯《Apples of Thy Eye》將於7月29日凌晨0點正式數位上線。這張簡稱為「蘋果專輯」的作品，名稱、靈感來自聖經，專輯中的每一首歌皆代表一個角色或群體，林宥嘉說：「我想透過這張蘋果專輯表達的其中一個想法，就是這句看起來簡單卻值得一再提醒的結論：「世界上的每一個人都是重要的。」

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