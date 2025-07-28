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《折腰》劉宇寧頭像遭踩後首開直播 結巴闢謠獲讚高EQ

劉宇寧新綜藝《地球超新鮮》上檔，口碑不錯。（翻攝自網路）劉宇寧新綜藝《地球超新鮮》上檔，口碑不錯。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星劉宇寧因《折腰》、《書卷一夢》等戲走紅，日前照片被吳姍儒在節目《小姐不熙娣》中狠踩，大受討論，７月26日晚間劉宇寧因隔日參加的新綜藝節目《地球超新鮮》將上檔，開直播和粉絲互動，最終同時在線觀看直播的人數破5300萬，彈幕雖有網友提及台灣綜藝節目事件，他並未特別回應，但對於大家問他是否要出演郭敬明執導的《燃羽》，他直白說自己沒有要演，更表示聊這件事很像蹭熱度，不太好。

劉宇寧開直播闢謠獲讚高EQ。（翻攝自網路）劉宇寧開直播闢謠獲讚高EQ。（翻攝自網路）

劉宇寧近幾年戲約不斷，日前傳出《燃羽》將由他和《白月梵星》的代露娃演出，劉宇寧在直播中被問到此事，尷尬不願多談，還刻意放低姿態結結巴巴的說明，的確有收到劇本，但看了角色後覺得不太適合就婉拒了，並表示對導演的感謝，態度相當誠懇，這種高EQ闢謠又不失幽默的態度獲網友大讚。

劉宇寧日前才剛結束深圳兩場演唱會，接下來8月初將轉往武漢開唱，他在直播中還訓練粉絲好好接唱《無心生大夢》，希望在接來下的演唱會粉絲可以從無字就開始大聲唱和，讓場子熱到最高點。有粉絲問他能不能唱到50歲，他搞笑說不能保證50歲還能開演唱會，但他會在60歲繼續開直播，到時他就會重啟送禮物的功能，笑說要讓粉絲的退休金不保。

直播最後劉宇寧不忘為新綜藝節目《地球超新鮮》宣傳，希望大家有時間可以去看看，個性圓融平和的他特別提醒粉絲，如果覺得他在節目中的露出的畫面不夠多，一定是節目剪輯的需求，要粉絲千萬不可以去開撕或出頭。

其實劉宇寧的人生觀，也讓金鐘獎得主、科班出身的台灣女演員范瑞君發文推崇。她觀察分析劉宇寧為何如此討人喜歡的原因，表示劉宇寧是流量出身成為藝人的，所以他應該比誰都害怕失去流量，但他沒有被流量綁架，希望粉絲們可以和他成為同類人或一起成長。

范瑞君表示，劉宇寧常常在闢謠聲明後，呼籲粉絲不要開撕或出頭：「因為他是成年人需要維權時會捍衛自己的權利」，相當欣賞他的三觀正面，表達又好。

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