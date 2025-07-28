小宇親悼好友方大同 一開口「好捨不得，我想你」引爆淚彈

小宇舉辦「WHO YOU ARE」音樂分享會。（索尼提供）

小宇舉辦「WHO YOU ARE」音樂分享會。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「小宇」宋念宇暌違8年舉辦「WHO YOU ARE」音樂分享會，獻唱話題新歌《學舌鳥》，以經典歌曲《終於說出口》、《說分手之後》等帶動全場大合唱，並特別演唱方大同的《Love Song》，紀念這位在音樂上惺惺相惜的好朋友，都讓粉絲完全沈浸其中，大讚「耳朵懷孕了」。

「WHO YOU ARE」音樂分享會第一場上周末在台北Legacy登場，小宇以《沒有很會唱》向久違的歌迷再次自我介紹，唱到最後一句「小宇同學就是我」，他幽默改為「現在小宇大叔才是我」，讓粉絲笑出聲。

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小宇舉辦「WHO YOU ARE」音樂分享會。（索尼提供）

他不斷鞠躬答謝粉絲的熱情支持，「我真的沒想到，我這個月都在努力騎腳踏車，他們告訴我秒殺，我還想不可能吧！」粉絲回以熱情的尖叫，他接著釋放好消息：「非常謝謝大家的支持，沒搶到票的朋友也不要氣餒，你們的心聲，我們都聽到了，團隊也正在討論中~」台下歌迷不停大喊「小巨蛋」，他笑說：「我要負責的就是盡量唱歌給你們聽，今天準備了很多歌送給你們。」

小宇舉辦「WHO YOU ARE」音樂分享會。（索尼提供）

演唱完他為蔡依林創作的《如果我沒有傷口》以及《當一個天使的憂愁》後，小宇說：「我很少在自己的演出時唱跟我沒有關的歌曲，但請大家借我5秒，把眼睛閉上，我接下來要唱這首歌來想一位我非常喜愛的音樂人，希望他在那裡一切都好，好捨不得，希望大家可以閉上眼睛一起想念他。」唱完後他說：「大同，《Love Song》獻給你，我想你。」全場動容。

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