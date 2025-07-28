日國寶級女演員登黑柳徹子節目 曝曾被告知肺癌

日本國寶級女演員富士真美子（右）帶著女兒岩崎リズ上《徹子的房間》。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經演出《阿嬤，不要忘記我》的日本國寶級演員富士真美子與女兒兼編劇岩崎リズ一起登上《窗邊的小荳荳》作者黑柳徹子在朝日電視台的熱門節目《徹子的房間》，講述自己兩年前因呼吸困難，一度被醫師告知有罹患肺癌的可能。

87歲的富士真美子表示，兩年前她在醫院住了一陣子，「我從耶誕節一直住院到新年」，她說自己當時呼吸困難且不停咳嗽，所以緊急到醫院接受治療，沒想到在深夜中的醫院，醫師告知它們母女倆「有可能是肺癌」。當時女兒岩崎正忙著填寫住院資料，一時覺得極度驚慌，甚至擔憂倘若自己住院，又有誰能夠陪著她到醫院並幫忙填寫資料？

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岩崎リズ（左起）談到富士真美子兩年前肺部出問題住院，圖右為主持人黑柳徹子。（翻攝自X）

住院第二天，醫院告訴富士真美子她的狀況其實是得了新冠肺炎，並且逐漸康復中。富士真美子回憶起那一年的新年假期住院長達10天。女兒岩崎則在旁邊笑著說：「媽媽一直抱怨，還說她想吃泡芙、想吃哈密瓜麵包，也提到身體不舒服」。

富士真美子則笑嘻嘻地告訴主持人黑柳徹子：「對啊，那時候好想吃很多好吃的東西呢」。

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