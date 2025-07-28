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丁寧《拜六禮拜》戀愛腦爆發 劉書宏遭踩地雷：沒經過我同意

丁寧（右）在《拜六禮拜》用盡全力談戀愛，卻讓劉書宏（左）感到窒息。（華視、公視台語台提供）丁寧（右）在《拜六禮拜》用盡全力談戀愛，卻讓劉書宏（左）感到窒息。（華視、公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕丁寧、劉書宏在華視、公視台語台《拜六禮拜》終於有情人終成眷屬，但兩人也面臨一個難題，既想時時刻刻黏在一起，卻又擔心過度干涉對方生活，該如何拿捏這段關係中的界線和平衡？

劇中，丁寧與劉書宏每天都沉浸在甜蜜氛圍中，尤其是終於脫單的丁寧，更全心投入戀愛，但熱戀過後，劉書宏逐漸無法忍受生活被一點一滴入侵。他表示，若伴侶在未經同意下整理自己房間，他會感到非常不悅，也認為若因生活習慣不同產生摩擦，就只能靠其中一方妥協。

丁寧飾演的「世美」戀愛後將心思全放在「冠中」身上，但她坦言，現實中很難把對方擺在第一位，因為自己非常重視個人空間。她笑說，若是出於好意替對方整理房間卻換來一頓責罵，她絕對會吵回去。

《拜六禮拜》即將迎來大結局，觀眾關心鍾欣凌飾演的「瑞秋」能否實現夢想，「世美」與「冠中」能否化解心結，「如如」與「豪豪」將走向何方？導演杜政哲攜手鍾欣凌、丁寧、孫淑媚、李李仁、連晨翔等卡司，8月3日晚間10點播出結局，20:30將進行映前直播、23:00舉辦映後直播。

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