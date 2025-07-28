新疆維納斯瘦成皮包骨 古力娜扎隨身攜帶救命仙丹？

古力娜扎長相相當精緻，還被稱為「新疆維納斯」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕長相充滿異國風情的中國女星古力娜扎，因外貌精緻被封為「新疆維納斯」，今（28）微博曝光一系列她的照片，只見過去具有玲瓏曲線的她，如今瘦成皮包骨，更恐怖的是傳聞她的體重低於45公斤，必須隨身攜帶葡萄糖片避免血糖過低。

古力娜扎最近流出的照片，明顯瘦成紙片人。（翻攝自微博）

從曝光的畫面中看來，古力娜扎瘦到像一張紙片，全身都只剩皮包骨，穿著紅色無袖平口禮服的她，鎖骨超級突出，削尖的臉蛋和像筷子細瘦的手臂，看起來彷彿骨架子隨時都會散開。古力娜扎瘦到身形單薄之外，整個人看起來也非常蒼白，渾身上下散發出病態感覺。

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古力娜扎在合照中受到連胸部都不見了。（翻攝自微博）

據了解，古力娜扎身高170公分，體重卻不到45公斤，也就是說她的BMI僅15.6，遠低於健康標準。網友也言之鑿鑿地表示，因為古力娜扎太瘦了，身邊的工作人員必須隨時準備葡萄糖片，避免她產生低血糖的狀態。網友十分擔心她的健康狀況，紛紛要她別再瘦下去，趕緊看看醫生。

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