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娛樂 最新消息

同門師弟變「最大咖」 安心亞揭被冷落內幕：我失寵了

安心亞出席「人生B計畫」微電影《老羅的玫瑰與茉莉》首映。（記者李紹綾攝）安心亞出席「人生B計畫」微電影《老羅的玫瑰與茉莉》首映。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾、實習記者黃珮涵／台北報導〕安心亞今（28日）出席公益微電影《老羅的玫瑰與茉莉》首映記者會，劇中與同公司「阿弟」蕭景鴻二度合作，她笑稱自己近來在公司「地位下滑」，哀怨自嘲失寵：「我有快兩個月沒看到我的經紀人了，因為她都跑去忙ENERGY。」

安心亞打趣形容，阿弟是最晚簽進公司的藝人，卻因ENERGY復出爆紅，在公司地位急速上升，經紀人也常跟著阿弟跑行程，最忙的時候，她有1、2個月沒見到經紀人，坦言多少有點吃醋，也有私下反映過，但她無奈說：「沒辦法，他那時候工作比較多。」

安心亞爆料，現在公司裡阿弟「聲音最大」，擺放藝人簽名海報的地方，阿弟的被放在正中央C位，她的則被擠到最邊邊，「也不知道我們公司怎麼了，都這樣，唉！我還要再努力一點啦！」她不忘自我調侃：「我很幸運，不然今天我的經紀人不會在（似乎是阿弟今天沒其他行程）。」

有想過自己的海報會被放到邊邊？安心亞自我解嘲：「風水輪流轉啦！開玩笑的，都是同公司的藝人，公司有賺錢我也很開心，我站邊邊一下沒關係。希望阿弟可以帶帶我，帶我往前走，我也想唱唱歌。」透露希望能在年底推出新單曲。

雖與阿弟私交良好，但安心亞坦言不敢當面抱怨，只敢私下吐嘈：「畢竟他是『阿弟哥』，比我早出道，是我的前輩啦。」她笑說，雖然對方是師弟，卻成了「說話最有份量的老大哥」，是否希望未來可以當ENERGY演唱會的嘉賓，一起表演16蹲？她說：「我覺得可以一起唱就好，不用一起蹲，我有試著蹲過，我可以3下在拍子裡，之後就跟不上拍子，整首歌我可以蹲16次。」

安心亞與阿弟二度演夫妻，繼影集《牛車來去》後，再度搭檔合作微電影《老羅的玫瑰與茉莉》，她笑說：「我們之前是窮困夫妻，這次升級變成有錢人，已經很習慣他是我老公，啊！不是啦，是說默契。」她透露拍攝頗具挑戰，需一人分飾性格截然不同的雙胞胎姊妹，「每次開拍前我都要先搞清楚我是誰、個性是什麼，好在導演很會引導，讓角色切換比較順利。」

安心亞（左二）出席「人生B計畫」微電影《老羅的玫瑰與茉莉》首映。（台灣癌症基金會提供）安心亞（左二）出席「人生B計畫」微電影《老羅的玫瑰與茉莉》首映。（台灣癌症基金會提供）

活動主題為呼籲「守肝防癌」，安心亞表示拍完微電影後，意識到肝臟的重要性，還現場大談「護肝秘笈」，保持運動習慣與良好睡眠、飲足量水、少吃炸物與醃製類、定期健檢。此外，談及戲中備孕，對於凍卵，她表示目前還在考慮，至於未來會不會公開，會考慮未來對象，不排斥姊弟戀。

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