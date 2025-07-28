F級21歲國中老師突轉戰AV！ 害羞自爆：我對性很感興趣

「SODstar」的新簽約女優新川空年僅21歲，原本是一位來自沖繩的國中老師。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕來自沖繩的21歲新人女優新川空（あらかわそら）的身分是一名國中老師，擁有天使臉孔與F罩杯傲人身材的她，近日正式與日本知名片商SOD簽約，準備以「SODstar」簽約女優的身分進軍成人影視圈，展開全新人生階段。

新川空原本一邊教書、一邊經營社群平台，過程中意外開啟了她對影像表演的熱情。她表示：「一開始其實很掙扎，但我對性很感興趣。」她強調，這不是一時衝動的決定，而是經過深思熟慮後勇敢踏出的選擇。

新川空出道消息曝光引起大批網友關注。（翻攝自X）

成人影片觀察者「一劍浣春秋」也看好她的發展，點出新川空不僅擁有精緻五官與優越體態，舞蹈底子讓她在鏡頭前的肢體表現更具張力，尤其在宣傳影片中自然流露的情緒反應，更是令人眼睛一亮，「是近期最有潛力的新秀之一。」

儘管具備教師資格，且從小學習舞蹈訓練有素，新川空仍選擇挑戰不同的舞台。她坦言：「我曾是個普通老師，但拍攝寫真之後慢慢找到了自我，也因此燃起了轉行的念頭。」她預計將於本月29日發行首部作品，並透過社群向粉絲喊話：「雖然還是有點緊張，但我真的很期待未來，也希望大家能支持我。」

新川空透過個人社群表示即將在29日以AV女優身分正式出道。（翻攝自X）

消息一出，隨即在網路上引起熱議，許多粉絲紛紛留言加油打氣，有人直呼：「妳的勇氣讓人佩服」、「臉蛋甜美、氣質又特別，太期待出道作了」、「直播看過妳就被圈粉，希望未來有機會展開見面會」。

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