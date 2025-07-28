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娛樂 最新消息

魏如萱才認愛嫩弟駁當小三 若盈經紀人卻回「和Ian處冷靜期」

魏如萱（左）認愛小21歲男友Ian，網紅若盈（右）回應了。（翻攝自IG）魏如萱（左）認愛小21歲男友Ian，網紅若盈（右）回應了。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲金曲歌后魏如萱昨天被爆疑似介入19歲網紅若盈與21歲男友Ian的戀情，魏如萱今（28）認愛並強調「都單身才交往」，對此，網紅若盈也透過經紀人回應了。

根據《三立新聞網》報導，若盈經紀人表示，若盈和Ian目前處於感情冷靜期，且雙方都還是大學生，也不屬於公眾人物，針對涉及個人私領域的部分不再回應，並呼籲外界不要過度臆測，避免造成不必要的傷害。

若盈與Ian（右）交往多年。（翻攝自IG）若盈與Ian（右）交往多年。（翻攝自IG）

事實上，在網路擁有21萬粉絲的若盈，和21歲男友Ian交往多年，經常透過社群平台放閃，不過昨日若盈突在社群平台Threads發文點名魏如萱，表示每次看見魏如萱在社群上傳有關Ian的貼文就感到心痛，遭外界質疑魏如萱疑似介入兩人感情，不過她迅速刪文，並再次發文回應，「本人稍早因為還沒搞清楚狀況，一時情緒激動發出一些評論。謝謝大家的關心，也請大家善良一點，不要波及到任何人。」

對於爭議，魏如萱的經紀人先是回應，「經了解對方已有澄清，希望外界不要過度臆測，避免不必要的傷害。」隨後再被曝她與Ian牽手看展的照片，魏如萱的經紀公司便出面回應，「公司藝人魏如萱目前確實在一段感情狀態裡，男女雙方都是在單身狀況才開始交往的，不是秘密，沒有隱藏。關於網路上一些猜測，能理解那些情緒，但她沒有介入任何人的關係，也從未想傷害誰。感謝大家的關心！後續懇請大家給予藝人更多私人空間。」

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