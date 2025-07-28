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娛樂 最新消息

2025「最受歡迎K-POP歌手」Top 10 冠軍連續霸榜7年

每年《韓流白皮書》都會發布韓流對全球影響報告，可見K-POP已成為重要潮流。（歐新社）每年《韓流白皮書》都會發布韓流對全球影響報告，可見K-POP已成為重要潮流。（歐新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕每年《韓流白皮書》都會發布韓流對全球影響報告，最新2025「全球最受歡迎K-POP歌手」雖然聚集了許多家喻戶曉的超級韓國歌手，但是第一名卻讓人佩服不已，因為他們已經連續7年奪冠。究竟K-POP的前十名歌手是誰？請跟著《自由時報》娛樂頻道繼續看下去吧！

「GD」權志龍正在進行世界巡迴演唱會。（法新社）「GD」權志龍正在進行世界巡迴演唱會。（法新社）

☆第10名：「GD」權志龍

睽違7年帶著新專輯《Übermensch》回歸的GD，首日銷售量即高達6391765張。目前他正進行世界巡迴演唱會，本月才結束台北小巨蛋演唱會的他，以獨特風格和強烈舞台表現，成為樂壇中無可替代的存在。

BIGBANG也即將在明年合體開啟巡迴演唱會。（翻攝自X）BIGBANG也即將在明年合體開啟巡迴演唱會。（翻攝自X）

☆第9名：BIGBANG

2024年底BIGBANG以二代團方式出現在MAMA舞台，並帶來經典曲串燒，現場明星眼眶帶淚的看著自己的偶像重返舞台，忍不住站起身來致敬歡呼。BIGBANG也即將在明年合體開啟巡迴演唱會，令粉絲期待不已。

EXO《Overdose》MV點擊量更有破億好成績。（歐新社）EXO《Overdose》MV點擊量更有破億好成績。（歐新社）

☆第8名：EXO

經典不敗男團EXO從2013年出道以來，擁有許多膾炙人口的作品，其中《Overdose》MV點擊量更有破億好成績，成為第3個MV點擊量破億的男團，也能看出EXO在國際上的強大影響力。

Lisa目前是首位在網路上追蹤人數超過1億的K-POP歌手。（法新社）Lisa目前是首位在網路上追蹤人數超過1億的K-POP歌手。（法新社）

☆第7名：BLACKPINK Lisa

自帶光環的Lisa除了在BLACKPINK表現不俗之外，個人成績及感情生活也是大家口中的熱門話題。Lisa不僅身上的穿搭引領流行之外，她與LVMH集團三公子Frédéric Arnault的戀情更傳了多年，日前楊紫瓊更在與Frédéric Arnault合照時喊話，「希望見到Lisa」。Lisa目前是首位在網路上追蹤人數超過1億的K-POP歌手，也是IG追蹤人數最高的K-POP偶像。

BTS當中最可愛的老么柾國日前受粉絲跟蹤、騷擾所苦。（翻攝自IG）BTS當中最可愛的老么柾國日前受粉絲跟蹤、騷擾所苦。（翻攝自IG）

☆第6名：BTS 柾國

韓國大勢團體「BTS」防彈少年團當中的老么柾國人氣始終居高不下，甚至還有粉絲瘋狂到跟蹤他，在他的私宅瘋狂按密碼鎖試圖闖入。堪稱「最可愛忙內（老么）」的他退伍後回歸團體，即刻開啟寵粉模式，不斷開直播與粉絲互動，還瘋狂連動Saja Boys在直播時高唱《soda pop》，難怪迷瘋一堆姐姐粉。

TWICE將在高雄舉行演唱會。（翻攝自X）TWICE將在高雄舉行演唱會。（翻攝自X）

☆第5名：TWICE

身為韓國兩大女團之一的TWICE，所到之處萬人空巷，本月11日回歸的消息也掀起K-POP圈子高度關注。迎來出道10年的TWICE在最新巡演名單當中出現「高雄」，台灣ONCE（粉絲名）激動不已，不過目前僅宣布會有一場演唱會，這不但是TWICE首次到台灣開演唱會，也將會是最嗨的一場。

以一曲《江南Style》橫掃全球的「江南大叔」PSY。（法新社）以一曲《江南Style》橫掃全球的「江南大叔」PSY。（法新社）

☆第4名：PSY

以一曲《江南Style》橫掃全球的「江南大叔」PSY，雖然不是俊男美女屬性，但是他的魔性音樂、強勁舞蹈卻深深刻入人心。除了《江南Style》之外，他的《Gentlelman》、《Daddy》也同樣用魔性力量創下佳績。

能歌能演的IU是全方位型的藝人。（翻攝自IG）能歌能演的IU是全方位型的藝人。（翻攝自IG）

☆第3名：IU

能歌能演的IU日前才以《苦盡柑來遇見你》奪下青龍系列大獎戲后，但她在歌唱部分更是創作型才女。截至目前為止，IU已經發行了5張專輯、6張迷你專輯、3張歌曲翻唱專輯。此外，他在Gaon榜上有2張專輯，和14首歌曲曾經獲得第1名位置。歌手IU強調青春偶像特質、獨唱歌手，目前她已經蛻變成多才多藝的音樂工作者。

帶著全新專輯再度開啟世界巡迴演唱會的BLACKPINK。（法新社）帶著全新專輯再度開啟世界巡迴演唱會的BLACKPINK。（法新社）

☆第2名：BLACKPINK

帶著新單曲《Jump》以及全新專輯再度開啟世界巡迴演唱會的BLACKPINK竟然不是第1！不過出道以來每張專輯、單曲都受到歡迎的BLACKPINK，已經成為K-POP走向世界的代言人，不僅多首MV破億觀看，每個成員都憑藉著各自的特色闖出一片天，算是K-POP界最強壯的合體女戰士。

即將在明年春天以完整體回歸的BTS，肯定又會再幹大事，震撼整個樂壇。（美聯社）即將在明年春天以完整體回歸的BTS，肯定又會再幹大事，震撼整個樂壇。（美聯社）

☆第1名：BTS 防彈少年團

是的，驕傲吧，ARMY（粉絲名）！終於贏來全員退伍的BTS已經連續7年奪冠，出道12年始終走國際化發展的BTS，創下每張專輯都霸占音源排行榜的霸王地位，團體總專輯銷售量也累積到3千萬張，其中觀看破億的MV高達13支，成為K-POP紀錄之王。即將在明年春天以完整體回歸的BTS，肯定又會再幹大事，震撼整個樂壇。

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