晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣之光！曾敬驊《我家的事》奪紐約亞洲影展大獎

《我家的事》成為首部勇奪紐約亞洲影展最佳劇情片獎的台灣電影。（牽猴子提供）《我家的事》成為首部勇奪紐約亞洲影展最佳劇情片獎的台灣電影。（牽猴子提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《我家的事》在紐約亞洲影展「Uncaged Competition」的8部電影中脫穎而出，一舉拿下最佳劇情片獎（Best Feature Film Award），成為首部在該單元獲獎的台灣電影，成為彰化社頭之光。

導演潘客印代表團隊前往紐約參與頒獎，他感性表示：「我是個膽小的人，拍電影是我人生裡最勇敢的一件事。」並笑說他如同這個競賽名稱一樣，「uncage」代表了突破的勇氣，致詞完畢後數度講到哽咽，也感動了現場無數觀眾，監製鄭有傑得知喜訊後也開心表示：「謝謝導演！謝謝這部電影帶我們走到那麼遠！真的為台灣爭光，也替我完成我未竟的夢想了！」

《我家的事》以「家庭」及「愛」為共同語言，感動國際，圖為藍葦華。（牽猴子提供）《我家的事》以「家庭」及「愛」為共同語言，感動國際，圖為藍葦華。（牽猴子提供）

《我家的事》將台灣獨有的家庭氛圍帶上國際舞台，此次奪下紐約亞洲影展「最佳劇情片獎」，飾演一家人的曾敬驊、藍葦華、高伊玲與黃珮琪得知消息後，都相當興奮與感動。剛榮獲北影最佳女主角獎項的高伊玲，特別感謝評審與觀眾的肯定：「家庭之於一個人的生命價值與牽絆掛記，不分種族文化，謝謝你們看見故事裡的感動！」導演潘客印也表示，除了全體工作人員和演員外，這份榮耀最想獻給家人：「謝謝我生命中最重要的家人，媽媽爸爸姊姊，謝謝你們帶我來到這個世界上！」

在《我家的事》中飾演母親的高伊玲感動致謝評審的肯定。（牽猴子提供）在《我家的事》中飾演母親的高伊玲感動致謝評審的肯定。（牽猴子提供）

導演潘客印感性表示：「我想透過這個獎項，將這股愛與勇氣分享給現在需要它的所有人。期待《我家的事》在台灣上映的那天，在戲院跟所有觀眾分享這份勇敢。」電影將於9月12日上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中