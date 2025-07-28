又一韓漫畫家過世！Bomtoon證實噩耗 6天前才更新

《類型愛情片》在韓國的Bomtoon連載。（翻攝自X）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕BL韓漫《類型愛情片》（장르는 멜로，暫譯）作畫家「冷」今（28日）傳出逝世的消息，網漫平台「Bomtoon」發出訃告，宣布冷在7月19日離開人世，與他搭檔的故事作家（스토리 작가）自明相當悲痛，希望大家為冷祈禱。

網漫《類型愛情片》由冷（냉）作畫、自明（자명）撰寫故事劇情，劇情講述常傳出花邊新聞的頂級演員與前偶像的故事，自2024年3月13日起開始連載，2025年7月13日更新最新第40話，目前在韓國Bomtoon平台連載中，台灣則是未引進。

請繼續往下閱讀...

Bomtoon宣布《類型愛情片》的畫家冷過世。（翻攝自X）

Bomtoon今天下午發出訃告，宣布冷在2025年7月19日離世，「向一直以來喜歡作品的讀者們傳達這麼遺憾的消息，我們感到無比悲痛，我們會永遠記得作家留下來的珍貴作品，並向家屬致上深切的哀悼及慰問，謹此悼念逝者，願故人安息。」

好搭檔冷過世，《類型愛情片》的作家自明悲慟不已。（翻攝自X）

自明稍早也在X上發文，「在我對原稿失去信心時，對方鼓勵我『我們永遠一起畫漫畫吧』，她是一位讓我鼓起勇氣、帶領著我的溫柔朋友，對於這場意想不到的離別，我悲痛不已。」自明感謝喜愛《類型愛情片》的讀者朋友，也希望大家一起為冷祈禱。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法