綾瀨遙拍大尺度廣告「裸上身站窗邊」 網看傻：有必要嗎？

綾瀨遙擁有清新外型與姣好身材。（翻攝自YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「日劇女神」綾瀨遙外表清新、氣質出眾，再加上擁有F級傲人上圍，經常被選為「女性最理想身材」，曾出演多部戲劇的她，憑藉自然散發的親和力，深受許多觀眾喜愛，不過近來卻因為拍攝大尺度廣告引起爭議。

稜瀨遙在廣告中大方展現美背。（翻攝自YT）

據日媒《FLASH》報導，綾瀨遙近期為品牌服飾代言拍攝廣告，只見她上半身赤裸地站在飯店窗邊，迎接清晨陽光作為開場，接著畫面切入回憶片段，她在閨密面前痛哭，最後鏡頭又回到兩人同住在飯店，好友邊起床邊問她「妳恢復精神了嗎？」

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由於該廣告主打的是品牌內衣背心系列，雖然成功展現出綾瀨遙的絕美身材，但卻讓不少網友感到疑惑與不解，「為什麼要上半身裸體站在窗邊啊？每次看到這支廣告都覺得莫名其妙」、「綾瀨遙雖然只露背，但她上半身赤裸真的有必要嗎？」、「完全看不懂她為什麼要脫衣服」、「如果有人這樣做，從外面完全會被看光吧。」

有媒體評論認為，這支廣告或許是想藉由綾瀨遙的「美背」來吸引目光，但如果沒有穿上產品本身，就等於失去宣傳意義，尤其該系列主打女性族群，加入裸露橋段時應更加謹慎。

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