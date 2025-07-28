短劇男神喊窮「沒錢寄快遞」 昔曝百萬片酬挨酸賣慘

柯淳演出《好一個乖乖女》一夕翻紅。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕憑《好一個乖乖女》一劇爆紅的中國短劇演員柯淳（本名趙柯淳），以破30億點閱拿下2025短劇冠軍寶座，人氣水漲船高。不過他近日卻在直播中自嘲身為個體戶的他須自掏腰包支付許多開銷，「真的沒那麼多錢寄快遞了」，此番言論遭網友批「賣慘裝窮」。

先前柯淳曾在《無限超越班》得意表示拍短劇「按天計算，每天2萬人民幣（約新台幣8.3萬元）」，並一度傳出是百萬（約新台幣414萬元）代言級演員。然而隨著短劇市場退燒，他必須隨之轉型，新戲減少、商演邀約也明顯下滑。身為個體戶的他需支撐團隊薪資與拍攝開銷，這些錢都得自掏腰包，逼得柯淳在直播中哭窮：「點外送都要用優惠券、比較配送費」。

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短劇男神柯淳驚吐沒錢寄快遞。（翻攝自微博）

他也曾透露，《好一個乖乖女》14天拍攝收入共50萬人民幣（約新台幣211萬元），平均每日報酬約為新台幣3.57萬元。事實上，柯淳拍攝短劇的價格都是「打包價」（一次支付全劇薪資），並非以日計酬。

網友質疑柯淳即將在成都舉辦粉絲見面會，現場規格講究，認為他在直播中喊窮根本是裝出來的。且柯淳曝光自己拍戲的價位後，許多製作方都認為他要價過高，團隊製作成本也跟著拉高，導致柯淳合作邀約跟著減少，說到底會落入今日局面，可說是咎由自取。

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