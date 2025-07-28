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《新說唱》女選手心臟病復發仍上台 萬妮達宣布淘汰當場哭崩

黃之儀爆心臟疾病復發。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）黃之儀爆心臟疾病復發。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《新說唱2025》第8集再掀高潮，賽制邁入「戰隊淘汰賽」殘酷階段。由萬妮達（Vinida Weng）與嚴浩翔領軍的「Underdog」戰隊，這集面臨艱難抉擇，最終淘汰的是因心臟疾病復發，仍堅持上場的女選手黃之儀，讓萬妮達當場情緒潰堤，哭到說不出話。

黃之儀因病遭淘汰，萬妮達當場情緒潰堤。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）黃之儀因病遭淘汰，萬妮達當場情緒潰堤。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）

黃之儀雖然身體欠安，卻強忍不適堅持站上舞台，展現超高敬業精神。萬妮達在宣布她淘汰時哽咽表示：「我多想讓妳繼續閃耀……」話未說完已淚流滿面，兩人緊緊相擁，氣氛催淚。黃之儀則坦然回應：「不可惜，都是最好的安排。」

黃子韜帶領的戰隊慘遭連敗，他相當自責。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）黃子韜帶領的戰隊慘遭連敗，他相當自責。（iQIYI/愛奇藝國際版提供）

另一邊，黃子韜帶領的「龍騰七曜」戰隊慘遭連敗，他自責到躺地沉思，甚至淚灑現場。賽後他必須淘汰兩人，痛心宣布wakeupp與迪椰果離隊，並激勵剩下的成員：「我們現在眼裡只能充滿復仇！」TizzyT與張硯拙領軍的「小帥大聯盟」則淘汰YOUNG13DBABY，為年輕選手留機會。

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