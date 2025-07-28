公益網紅賓賓哥靠吊點滴維生 醫警告：恐爆猛爆性肝炎

TikTok上擁有72萬粉絲、被封為「公益網紅」的賓賓哥（本名江建樺），一直以來都默默為社會上最需要被看見的人發聲。（泰霸團隊提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕TikTok公益網紅「賓賓哥」（本名江建樺）休養數日後，25日強勢回歸直播，人氣瞬間飆升，一舉衝上榜首！不過他在直播中坦言，過去一年身體亮紅燈，甚至一度靠吊點滴維生。日前健康檢查時抽出「像血塊的血」，醫師警告若再不休息，恐爆發猛爆性肝炎、血栓或胰臟危機，讓粉絲震驚又心疼。

賓賓哥（左）難得卸下強悍外表，坦率談及這段期間身心狀況的崩潰與心態調整。（泰霸團隊提供）

賓賓哥自曝長期熬夜、飲食失衡、過度操勞導致壞膽固醇飆升，坦言：「身體整組壞光光。」他反省後重新調整作息，也在直播中感性表示：「我從沒覺得自己成功，只是希望傳遞助人理念。」他特別提到許多孩子把他的影片當「連續劇」在追，更讓他不敢鬆懈，「我們是抖音裡的領頭羊，要給孩子正能量與溫暖。」

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面對外界壓力，他也不改幽默自嘲：「現在放個屁都怕被舉報環保局！」同時他也嚴肅警告曾接受幫助的個案：「不要拿我的錢去賭博，我有眼線，不要讓我失望！」呼籲大家自律生活：「戒黃、戒賭、戒毒，才會有真正的人生。」

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