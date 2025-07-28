安心亞自招「為男人哭成豬頭」 當眾告白：他真的很帥

安心亞出席「人生B計畫」微電影《老羅的玫瑰與茉莉》首映。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕安心亞今（28日）出席「人生B計畫」微電影《老羅的玫瑰與茉莉》首映，呼籲全民關注肝臟健康、守肝防癌。談及即將於8月開拍的華語版《我們的藍調時光》，她透露有看了韓版的影集，非常喜歡李炳憲飾演的角色，笑說：「他真的很帥耶！我為了他流了很多眼淚，哭得像豬頭。」

華語版《我們的藍調時光》由柴智屏擔任總製作人，故事背景從韓版的濟州島改編至台灣澎湖，力求在地化與本土情感連結。繼周渝民、張鈞甯等卡司公布後，安心亞與王柏傑二度合作組成新一對CP，引發熱烈關注。

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原版劇中由韓志旼飾演的海女角色，在台版中因應台灣少見的海女文化，改編為潛水教練，安心亞笑說：「我本來不會游泳，但從去年開始學，之前也自己去學潛水，慢慢愛上海裡的世界，現在則在進行深潛訓練，為角色做好準備。」談到潛水過程是否有「豔遇」，她打趣說：「大家都戴面鏡，其實看不太出來誰是誰，但目前看到的都穿防寒衣，看起來都還滿不錯的，等看他們脫掉可能才知道。」

安心亞也坦言，對於接演台版《藍調時光》壓力不小，「韓版場景在濟州島，我們則是澎湖，地理位置的差異會有不一樣的氛圍」，她將於8月1日進組開拍，透露接下來會在澎湖、台北兩地往返，「之前都是去澎湖工作，一直很想去澎湖玩，也對澎湖的海底很有興趣，剛好這次會深入澎湖海底，很興奮，聽說裡面很漂亮」。

此次是安心亞首度與柴智屏合作，她承認一開始很緊張，「第一次見面我很緊張，但經過幾次讀本與定裝，發現柴姐其實個性很可愛、滿好相處的，讓我越來越放鬆，也可以找到角色的共識」。

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