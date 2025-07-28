《浪姐》女星自曝暗黑過往 昔拒告白遭「多男集體狠踹下半身」

張予曦在《乘風破浪2024》中表現亮眼。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星張予曦外型清純甜美，過去憑藉古裝劇《琉璃》打開知名度，近來則因為參加選秀節目《乘風破浪2024》再掀人氣高峰。她日前直播卻透露，在學生時期曾因拒絕男同學告白，遭對方找來多人施暴，令人心疼不已。

張予曦日前開直播與粉絲互動，透露自己國中時期，曾拒絕一名男同學的告白，沒想到放學後，對方竟找來好幾位男同學對她進行報復，她回憶自己當時被眾人圍堵狂踹，導致白色的褲子上滿是鞋印，為了避免進一步刺激對方情緒，即使被踹也裝作若無其事，直到一旁店家出面制止，施暴者才撤離現場。

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雖然張予曦笑著講完這段經歷，還一再強調「不太痛」，但這段往事仍讓許多網友心疼留言，「把痛苦當玩笑講，可是一點也不好笑」、「予曦啊，可以不用藏情緒的」、「記到現在肯定是有被傷害到的」、「笑著講出來，真讓人心疼」。

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